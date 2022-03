Guyana zal 60% olie-inkomsten besteden aan ontwikkelingsprojecten

Aangezien ExxonMobil zich positioneert om de productie in het Stabroek-blok in Guyana op te voeren door bijna elk jaar projecten toe te voegen, is de regering van plan het grootste deel van haar vroege meevaller te besteden aan ontwikkelingsprojecten. Guyana voorspelt dat de totale instroom naar het Natural Resource Fund, evenals rente en andere overlopende activa, meer dan USD 5,84 miljard zal bedragen, in de periode vanaf de start van de productie tot 2025. Hiervan voorspelde de regering dat de totale opnames uit het fonds in de jaren 2022-2025, USD 3,45 miljard zullen bedragen. In de periode vanaf de start van de productie tot eind 2021 heeft het fonds USD607,64 miljoen opgebracht. De regering trok alles in om haar begroting voor 2022 aan te vullen, nadat het parlement het in februari had goedgekeurd. Nadat in december de Wet op het Fonds voor Natuurlijke Hulpbronnen 2021 van kracht werd, werd een nieuwe formule ingevoerd om een ​​plafond te berekenen voor de jaarlijkse opnames uit het fonds, behoudens een noodsituatie. De regel maakte één uitzondering dat nadat de president heeft ingestemd met de wet, er geen plafond zou zijn voor de eerste intrekking. Voor de volgende jaren is het plafond gekoppeld aan onttrekkingen uit het voorgaande jaar. Uit de projecties van het kabinet blijkt dat het tot 2025 voor elk jaar van plan is, zich tot dat plafond terug te trekken.

In 2022 zal het fonds naar verwachting 957,87 miljoen dollar ontvangen, inclusief instroom en rente. Van dit perceel zou ongeveer USD 843,21 miljoen worden ingetrokken voor de begrotingscyclus van 2023. In 2023 zal het fonds naar verwachting 1,16 miljard dollar ontvangen. USD 957,57 miljoen zou worden ingetrokken voor de begrotingscyclus 2024. In 2024 zal het fonds naar verwachting 1,33 miljard dollar ontvangen. USD 1,04 miljard zou worden ingetrokken voor de begrotingscyclus 2025. Tot slot, in 2025, zal het fonds naar verwachting 1,78 miljard dollar ontvangen. Tegen het einde van dat jaar zou er nog ongeveer 2,39 miljard dollar in het fonds overblijven. Toen de formule voor het berekenen van het plafond openbaar werd gemaakt, kreeg deze meteen kritiek van lokale commentatoren. In een column van januari in het plaatselijke Stabroek News, bekritiseerde registeraccountant en advocaat Christopher Ram, de toelagen als te omvangrijk. Hij zei: “De formule die in de huidige wet wordt gebruikt, maakt de automatische opname mogelijk van USD 1.250 miljoen, of 62,5%, van de eerste USD 2 miljard verdiend in een jaar. Dit is een opvallend bedrag voor Guyana, als je bedenkt dat het bijna de helft van het budget voor 2022 bedraagt.’’ Ram waarschuwde dat enorme injecties van vreemde valuta in een kleine economie, aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Aan de andere kant zei Arthur Deakin, co-directeur van Americas Market Intelligence Energy Practice, dat het gebruik van het grootste deel van Guyana’s olierijkdom voor economische ontwikkeling in de beginjaren goed is voor het land. Hij zei dat de praktijk – frontloading genaamd – nodig is om de basis te leggen voor de toekomstige ontwikkeling van Guyana, door lokale capaciteiten, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg op te bouwen. Het ministerie van Financiën zei ter verdediging van de geplande terugtrekkingen, dat Guyana ontwikkelingsbehoeften heeft die dringend moeten worden aangepakt. De regering heeft duidelijk gemaakt dat ze van plan is om nu een aanzienlijk deel van de olie-inkomsten te gebruiken om armoede aan te pakken en de levensstandaard van Guyanezen te verbeteren.

Bron: Oilnow.gy