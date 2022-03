Botopasi en omliggende dorpen krijgen zonne-energie

Een delegatie onder leiding van minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), is naar het Boven-Surinamegebied afgereisd. Tijdens dit werkbezoek dat op vrijdag 18 maart is afgelegd, zijn de dorpen Botopasi en Guyaba bezocht. Op Botopasi heeft de delegatie met het traditioneel gezag een krutu bijgewoond. Deze heeft als doel gehad om van de dorpshoofden toestemming te krijgen voor de start van een hybride zonne-energieproject in Botopasi. Voor de solarplant zal grond die in het beheer van het ministerie van NH is, worden uitgegeven. Ook is het uitvoeringsbedrijf Power China aan de gemeenschap geïntroduceerd. De zonne-energiecentrale zal de omliggende dorpen ook van energie voorzien: Futunakaba, Dan, Kambaloea, Manloi, Massiakreek, Dawme, Heikununu, Toemaipa, Padalafanti, Semoisi, Gran Slee, Bofo Koele, Godo, Kampoe en Soolang.

Het werkbezoek had een tweeledig karakter. Tijdens deze missie is ook het nabijgelegen dorp Guyaba bezocht. Dit ter inspectie van de powerplant op mogelijke schade vanwege de wateroverlast en het bespreken van veilige stroomtoevoer naar het dorp. Als voorloper op de missie, is op 12 maart een driedaags bezoek aan Guyaba afgelegd. De delegatie bestond uit het technisch personeel van NH, de EBS en het bedrijf Power China. Voorts zijn tijdens deze driedaagse missie batterijen en ander equipment uit de controlekamer van de solarplant veiliggesteld. Het ministerie heeft 200 zandzakken aangeschaft die het per boot getransporteerd heeft. Medewerkers hebben samen met dorpelingen de zandzakken rondom de controlekamer geplaatst om ergere waterschade te voorkomen. Bij deze actie werd op verzoek van NH door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), ondersteuning geboden in de vorm van transport van de zandzakken vanuit Commewijne naar Atjoni.

Met de uitvoering van het hybride zonne-energieproject wordt invulling gegeven aan doel 7 van de Millenium Development Goals (MDGs), namelijk ‘Duurzame energievoorziening voor elke Surinamer’. Het ministerie heeft het voornemen, om in totaal 100 dorpen in het binnenland te voorzien van duurzame, schone energie. Het streven is om de projecten in het jaar 2024 volledig te hebben afgerond.