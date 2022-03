Nisha Madaran niet gestopt met zingen

De zangeres Nisha Madaran bekend van de grote hit ‘Tu Hi Mera Dil ’ (You Are My Heart) is niet gestopt met zingen. Dit laat haar manager en levenspartner Ignaz Ahmadali, Teenie West weten. “Muziek laat ze nooit los, dus men kan dit jaar enkele producties verwachten, waaronder een paar nationale en internationale collaboraties”, benadrukt hij.

Nisha is in 2021 afgestudeerd aan Juridische Faculteit van de AdeKUS en verkreeg daarbij de titel Bachelor of Law (LLB). De zangeres is momenteel bezig met haar master in Surinaams recht aan dezelfde faculteit. Wat ook interessant is om te weten, is dat Nisha Madaran en Ignaz Ahmadali dit jaar precies vijf jaar zijn getrouwd. Het koppel stapte op 7 januari 2017 in het huwelijksbootje. “Het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen”, zegt Nisha over haar huwelijk.