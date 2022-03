Kasimex House Band komt met eerbetoon aan Elton Sodikromo

Kasimex House Band heeft plannen om een muzikale ode aan de overleden zanger Elton Sodikromo te brengen. Dit vertelt bandleider John Clay aan TW. ‘Elton is hoe je het draait of keert, een groot verlies voor de band. Hij was echt een allrounder. Salsa, Zouk, Nerengue, Hindipop, Pop Jawa, Reggae en Reggaeton, noem maar op, Elton zong het voor je”, zegt hij. Zijn grote hit: ‘Kowé Dewé (Jij alleen). Elton was van huis uit gymleraar. De zanger die op woensdag 18 maart overleed, werd op donderdag 17 maart in zijn geboortedistrict Nickerie begraven. Hij laat een vrouw en twee kinderen, een dochter en een zoon, achter.