Personeel CBvS voert prikactie: 1,5% loonsverhoging onacceptabel

Het personeel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vanochtend een prikactie gehouden, met als doel een duidelijk signaal af te geven aan het management. De medewerkers zijn niet tevreden met de huidige ontwikkelingen rond het herziene functiehuis en het lopende traject voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De actie werd georganiseerd door de Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO), die eerder al haar zorgen had uitgesproken over het uitblijven van een inhoudelijke reactie van het management op ingediende voorstellen. Volgens de werknemersorganisatie zijn er twee brieven verstuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor de zorgen van het personeel en het cao-voorstel, maar is daarop nog geen formeel antwoord ontvangen.

Tijdens de actie benadrukte de heer Blom, ondervoorzitter van de bond, dat medewerkers de belangrijkste kracht binnen elke organisatie vormen. Volgens hem moeten bedrijven en instellingen, meer aandacht besteden aan hun werknemers. “De mens is je beste energie. Welke software of technologie je ook hebt, het zijn uiteindelijk de mensen die ervoor zorgen dat alles werkt”, stelde Blom. Hij gaf aan dat de actie vooral bedoeld is om het belang van waardering voor personeel onder de aandacht te brengen.

Een belangrijk punt van zorg is de loonontwikkeling. Het personeel neemt volgens de ondervoorzitter, geen genoegen met de loonsverhoging van 1,5 procent. Daarbij werd gewezen op de stijgende kosten van levensonderhoud en de inflatie, die volgens Blom, rond de 11 procent ligt. “Je ziet zelf hoe de prijzen van eerste levensbehoeften en brandstof zich sinds januari hebben ontwikkeld. Daar moeten we ook rekening mee houden”, aldus Blom.

Hoewel er gesprekken zijn gevoerd tussen het personeel en het management, is er volgens Blom, nog geen definitieve overeenkomst bereikt. De prikactie moet duidelijk maken dat het personeel een oplossing verwacht. “We geven nu een signaal af, zodat het management begrijpt dat we serieus zijn.” De CBWO heeft aangegeven, de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en te blijven aandringen op een inhoudelijke reactie en een oplossing voor de ontstane situatie.