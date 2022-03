Bijkans SRD 100 voor een kilo kip

Als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne, is het hele handelsverkeer in het geding gekomen. Oekraïne is een van de grootse graan producerende land ter wereld. Het land exporteert wereldwijd graan, maar vanwege de oorlog ligt de export nu zo goed als stil. Suriname importeert ook kippenvoer uit Oekraïne. De heer M.R. Fatehmohamed, directeur van pluimveebedrijf Fatehmohamed, bevestigt tegenover de krant, dat de oorlog de export van graan bemoeilijkt. Volgens hem is de schaarste nog niet zo erg, wel is het bij de verkooppunten van voer, erg druk. Er staan lange rijen mensen die op zoek zijn naar kippenvoer.

‘’Wij zijn afnemers van Vitalo N.V., dit betekent dat we aan hun veranderingen onderhevig zijn‘’, zegt Fatehmohamed. Hij legt uit, dat Vitalo niet alleen haar prijzen heeft aangepast, ook is een lading van voer vertraagd. ‘’Elke factor in het proces van voer, resulteert naar de prijs die de klant betaalt. Voor een baal (40 kg) kippenvoer wordt volgens Fatehmohamed, nu bijkans SRD 630 betaald. ‘’Momenteel gaat het zo slecht, dat er geen winst gemaakt wordt. Alleen de vervoerskosten worden eruit gehaald‘’, zegt hij.

Dat de prijsaanpassing op kippenvoer door zal werken naar de prijs van kip en kipdelen, is volgens Fatehmohamed, logisch. Hij zegt, dat de prijs per kuiken momenteel tussen de SRD 20-22 ligt. Tot december vorig jaar, kostte een kuiken SRD 15. Niet alle kippenkwekers kunnen momenteel volledig voorzien worden van voer. Dat komt volgens de kwekers, doordat enkelen door paniek onnodig voer hebben opgeslagen.

De schaarste aan voer is nu al te merken aan de prijs die voor een kilo kip of kipdelen wordt betaald.

Een kilo kip kost tussen de SRD 85 – 97,50. De prijs voor kipdelen ligt veel lager. Een medewerker van een kippencentrum zegt tegenover de krant, dat hij gezien de situatie, niet hoopt dat er een schaarste ontstaat. ‘’We hebben zelf al gemerkt, dat klanten zich geen hele kip meer kunnen permitteren. Mensen kopen eerder kipdelen‘’, zegt hij. Een medewerker van Henny’s Kippen Centrum, zegt tegenover de krant dat ook zij genoodzaakt waren de prijzen aan te passen. ‘’Wij konden niet anders, gezien onze leverancier zijn prijzen heeft aangepast.‘’ Of dit probleem periodiek opgevangen zal worden met importkip, is onduidelijk. De krant slaagde er niet in een reactie te krijgen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

-door Orsilia Dinge-