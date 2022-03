Bond SVZ stelt ultimatum

De bond bij het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), heeft de leiding van het ziekenhuis tot en 30 maart gegeven een oplossing te brengen voor zijn leden. Het personeel is al ruim twee weken in actie, omdat het onder andere de twk van SRD 1000 die het maandelijks uitgekeerd kreeg, niet meer zal ontvangen. Het bedrag dat door de overheid werd gestort, moet door het ziekenhuis worden overgenomen. Echter is de ziekenhuis niet in staat, het bedrag uit te betalen. Ook de gelden voor pensioen die zijn afgetrokken van het personeel, blijken niet te zijn gestort. Het personeel wenst van de scheidende directeur, Manodj Hindori, een verklaring. Echter is de laatstgenoemde met aansluitend verlof en niet langer aanwezig.

De leiding heeft beloofd met de bond om de tafel te gaan zitten en te werken aan een oplossing. De bond heeft wel besloten de acties niet op te heffen totdat er een definitieve oplossing is bereikt. Het personeel werkt in de ochtenduren dagelijks tot en met 12.00 uur, waarna het vertrekt. Het werk wordt verder overgenomen door personeel dat geen lid is van de bond en studenten. Het personeel is voorts van mening, dat het ziekenhuis sterk achteruit is gegaan onder Hindori.

Volgens het personeel is zelfs de staat van het gebouw meer wat het wezen moeten. “Wij hadden covid-19 afdelingen en de gelden daarvoor zijn uitbetaald. Waar is dat geld naar toe? Hoe kan dat de kas van het ziekenhuis leeg is. Nu daar er niets meer te halen valt uit het ziekenhuis, gaat Hindori weg”, aldus een boos personeelslid tegenover de krant.