Contactverbod opgelegd bij verdachten met zware wapens en advocaat

Er is een contactverbod ingesteld voor de advocaat van de zeven personen die aangehouden zijn met zware militaire wapens. Deze mannen werden in de nacht van 17 maart in Nickerie aangehouden. De verdachten mogen momenteel geen contact hebben met hun advocaat. Advocaat Maureen Nibte bevestigt dat zij de advocaat is van de aangehouden verdachten. Echter heeft zij wegens het contactverbod geen gesprek gehad met haar cliënten. Zij zijn verspreid van elkaar ingesloten.

De minister van Justitie en Politie (JusPol) Kenneth Amoksi, zegt in een verklaring, dat de samenleving behoorlijk is opgeschrikt door dit gebeuren. Hij onderstreept, dat er veel illegale wapens in de samenleving zijn. Amoksi verklaart, dat de gewapende en veiligheidsdiensten momenteel alert zijn. ‘’ Het is geen ontwikkeling die wij voorstaan.‘’ Uit het onderzoek moet volgens Amoksi nog blijken, hoe de wapens ingezet zouden worden. De bewindsman zegt dat er sprake kan zijn van terrorisme, ruilhandel voor drugs of het beschermen van een criminele organisatie. ‘’Het onderzoek zal antwoord moeten geven op alle vragen”, stelt de bewindsman. De mannen werden aangehouden met 4 AKs, 4 AR-15 machinegeweren, een Glock pistool, een jachtgeweer en munitie. Zij hadden ook een satelliettelefoon bij zich. Naar de krant voorts verneemt, vervoerden de mannen de wapens die klaar waren voor gebruik, vanuit Paramaribo. De verdachten hadden ook munitie bij zich voor diverse andere wapens. Vermoedelijk zijn er wapens bij, die gestolen zijn bij de residentie van ex-president Bouterse. De aanhoudingen zijn woensdagavond verricht te South Drain.