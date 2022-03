Politie bekogeld bij verwijderen menigte Waka Pasi

De politie is gisteren met een bierfles bekogeld, tijdens het verwijderen van een menigte bij de Waka Pasi. Phagwa werd gisteren door merendeels jongeren, uitbundig gevierd in de binnenstad. De toestroom van mensen was aanzienlijk, de MoHaNa-regels werden totaal genegeerd. Gezien de aanwezigen geen gehoor gaven aan het bevel van militairen en politie het feesten en de luide muziek stop te zetten, werd er een waarschuwingsschot gelost. Echter vond iemand het nodig de politie te bekogelen met een bierfles. Rond 21:30 uur sloten enkele zaken bij Waka Pasi de deuren, maar er kwamen steeds meer mensen naar deze plek. De politie en militairen wisten iets later wel de menigte uit Waka Pasi te krijgen. Echter bleef de meute tot ruim 02.00 uur rondhangen aan de Waterkant.