Holifeest: Negativiteit omzetten in positieve energie

We vieren op vrijdag 18 maart Holi (Phagwa). Dit feest is ook bekend als het kleurenfeest. Elk van de kleuren heeft ook een unieke symboliek. Dit religieuze feest markeert de overwinning van het goede op het kwade, van recht op onrecht. Het is een fascinerend feest dat veel meer omvat dan alleen gekleurd poeder in de lucht gooien. Traditioneel was Holi een religieus hindoe feest in India. Maar dankzij het plezier, de levendigheid, de eenheid en de vreugde die met Holi wordt geassocieerd, is dit feest verspreid naar verschillende gemeenschappen over de hele wereld. Door elkaar kleur te geven, creëer je liefde in elkaars geest. Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, samen optrekken. Voorafgaand aan de viering van Holi, wordt het Holika Dahan-ritueel uitgevoerd ter ere van de verbranding van de demon Holika. Op de dag van Holi moeten wij alle slechte gevoelens jegens elkaar uitbannen en geluk verspreiden. Het Holi-feest draagt een verscheidenheid aan betekenissen en symbolieken. Het heeft onder andere de betekenis van een nieuwjaarsfeest en vreugde. Laten wij het nieuwe jaar inluiden met een nieuwe creatie van onszelf, waarbij wij alle negatieve energie die we nog hebben, omzetten in positieve energie. Laten we alvast bij onszelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om dat meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden.

Bij de viering van Holi, staan we stil bij het aspect van reiniging en geestelijke verheffing. Laten we starten met een nieuw en liefdevol leven, waarbij we ons laten leiden door de spirituele kracht van de Almachtige. Dit feest is er één van enthousiasme en biedt ons nieuwe kansen om het land tot ontwikkeling te brengen. De regering heeft een pad van herstel, stabilisatie en groei uitgezet en we zijn als partij ervan overtuigd dat we een goede toekomst tegemoet gaan. De VHP streeft ernaar om de band met de samenleving te versterken. Laat Holi ons verenigen in de zoektocht naar gedeelde welvaart, vrede, eenheid en vooruitgang. Wij van de VHP delen de vreugde met elkaar, waarbij er geen verschil bestaat in etniciteit, geloof en arm en rijk. Net als vorig jaar, zal het Holifeest dit jaar ook sober gevierd moeten worden vanwege de covid-pandemie. De VHP doet een dringend beroep op de gemeenschap grote bijeenkomsten te vermijden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Laten we het feest zoveel mogelijk in huiselijke sfeer vieren, als alles goed verloopt kunnen wij dan volgend jaar, het Holifeest uitbundig vieren.

De VHP wenst de hele natie, maar in het bijzonder onze hindoe broeders en zusters, een gezegende en een bezinningsvolle dag toe. Shubh Holi!