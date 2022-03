Aruba schrapt testplicht en vaccinatiebewijs voor reizigers

Reizigers die naar Aruba willen, kunnen vanaf vandaag, zaterdag 19 maart, gemakkelijker naar het Caribische eiland afreizen. Het is volgens de autoriteiten op Aruba namelijk niet meer nodig, om voor aanvang van de reis een negatieve coronatestuitslag of een vaccinatiebewijs te tonen. Wel is het nog nodig om de online immigratiekaart (Embarkation/Disembarkation card) voor vertrek in te vullen en de eenmalige Aruba bezoekersverzekering af te sluiten. Vorige maand werd de testplicht al geschrapt voor gevaccineerde reizigers naar Aruba. Niet (volledig) gevaccineerden werden toen nog verplicht om zich van tevoren te laten testen door middel van een PCR-test of antigeentest. Vanaf vandaag vervalt de testplicht dus ook voor ongevaccineerde reizigers en is het ook niet meer nodig om een vaccinatiebewijs te tonen.

Bron: luchtvaartnieuws