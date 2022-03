Importeurs proberen een schaarste aan levensmiddelen te voorkomen

Burgers bezorgd over eventuele schaarste

Arun Hindori, voorzitter van het Platform Levensmiddelen Importeurs in Suriname (PLIS), heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat door de oorlog in Oekraïne de wereldvoorraad van spijsolie zeker is afgenomen. Oekraïne is een grote producent van spijsolie, en door de oorlog aldaar, is de aanvoer van dit product onder druk komen te staan. Dit wekt bezorgdheid bij diverse burgers in Suriname, die ongerust zijn over de beschikbaarheid van goederen, onder andere zonnebloemolie en meel.

Voor wat betreft de voorraden, zal het wereldwijd de komende tijd wat moeilijker worden, producten c.q levensmiddelen naar Suriname te krijgen, dit geldt volgens hem niet alleen voor Suriname, maar voor de gehele wereld.

Vervolgens zegt Hindori dat de importeurs bestellingen hebben geplaatst, die al onder weg zijn. Er zijn ook nog voorraden in de magazijnen, maar de vraag naar levensmiddelen is erg groot.

Hindori geeft aan, op de hoogte te zijn van de situatie, ten aanzien van de invoer van knoflook. China is de grootste producent van knoflook en het produceert nog steeds, maar er is een vertraging opgetreden bij de verscheping vanuit China. Er is nog knoflook, maar ook onder de huidige omstandigheden vormt het een uitdaging knoflook in Suriname te krijgen. Hindori hoopt dat de oorlog in Oekraïne gauw tot het verleden behoort, waardoor er rust kan ontstaan op de wereldwijde economische markt.