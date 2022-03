Harde bewijzen tegen bankdirecteur betreffende grensoverschrijdend gedrag

Sinds vorig jaar wordt in de media gemeld dat in het interne (en digitale) anonieme klokkenluidersysteem, er diverse meldingen gedaan zijn van grensoverschrijdend gedrag van een directeur van een grote commerciële bank. Naar verluidt hadden in oktober 2021 meerdere vrouwelijke bankmedewerksters aangifte gedaan bij de politie tegen hun directeur wegens seksuele intimidatie op de werkvloer. Bij de politie verklaarde een van de slachtoffers, dat zij geruime tijd seksueel is gemolesteerd door de bankdirecteur, maar zij pas aangifte gedaan nadat zij vernomen had, dat meerdere vrouwen slachtoffer waren geweest van deze directeur.

Uit de verklaringen van de vrouwen blijkt dat er duidelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag (vastpakken, kussen). De vrouwen verklaarden, dat de ongewenste intimiteiten plaatsvonden wanneer zij alleen waren met de directeur. Deze krant maakte in een editie van oktober 2021, reeds gewag hiervan en ging vervolgens in een commentaar in onze rubriek Keerpunt op 31 januari 2021, verder in op het grensoverschrijdend gedrag van de directeur. Uit het commentaar bleek, dat de Raad van Commissarissen (RvC) op de hoogte was van het gedrag van de directeur.

Wij vernemen uit zeer betrouwbare interne bronnen, dat de slachtoffers eerst de interne procedures en organen hebben geraadpleegd en ook melding hebben gedaan bij de second line. “Na onderzoek door de second line (afdelingen die vallen onder de directie), is in één geval niets gedaan en bij een ander geval zijn de volgende afspraken onder dwang opgelegd en op schrift gesteld door de Risk Manager, de Compliance Manager en een slachtoffer. De kern was dat het slachtoffer geen last meer zou ondervinden van de directeur, zonder rancune haar werkzaamheden zou kunnen verrichten en dat het slachtoffer het harde bewijsmateriaal moest vernietigen”, aldus de bronnen.

Nadat de vrouwen melding gedaan hadden van het grensoverschrijdend gedrag werden zij naar verluidt, beperkt in hun werkzaamheden en ging de directeur door met het misbruiken van zijn macht. “De second line probeerde naar verluidt, alleen maar de zaak te sussen in plaats van op te lossen”, aldus de bronnen. In juni 2021 maakten slachtoffers via het Klokkenluiderssysteem van de bank, melding van het grensoverschrijdend gedrag van de directeur. De meldingen werden volgens de bron doorgespeeld naar de afdeling Risk, terwijl de slachtoffers in eerste instantie anoniem wensten te blijven. Naar verluidt zijn er ruim 50 meldingen geweest tegen deze directeur van de bank die ook teruggaan naar voorgaande jaren. De RvC werd eind vorig jaar op de hoogte gesteld van deze meldingen. De RvC liet vorige week in een schrijven aan de slachtoffers die een melding hadden gedaan via het Klokkenluiderssysteem, dat de bevindingen van de speciaal ingestelde commissie aan de raad van de bank waren gerapporteerd. In het schrijven, dat de RvC elke melding serieus neemt en zorgvuldig behandeld. De RvC heeft daarom gevraagd aan de klokkenluiders of zij in het kader van hoor en wederhoor, gesprekken willen voeren met de bewuste directeur. De RvC gaf aan dat voor een ordentelijk verloop, een dergelijk gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige zal plaatsvinden.