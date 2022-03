Moderna in 2e fase hiv-vaccinonderzoek

Moderna is begonnen met zijn tweede fase 1 hiv-vaccinonderzoek op basis van kiemlijntargeting en immuunfocusbenaderingen. De meest recente fase 1-studie doseerde de eerste patiënt als onderdeel van een open-label, multicenter, gerandomiseerde studie (HVTN 302) die ongeveer 100 hiv-negatieve volwassenen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar wil inschrijven. De proef zal de veiligheid en immunogeniciteit van Moderna’s experimentele HIV-trimer-mRNA-vaccin (mRNA-1574) evalueren. Moderna gebruikt zijn mRNA-vaccintechnologieplatform voor zowel Covid-19 als andere ziekten. “Het ontwikkelen van een vaccinregime dat aanhoudende beschermende niveaus van hiv-neutraliserende antilichamen bij mensen induceert, was moeilijk te bereiken. Bij Moderna geloven we dat mRNA een kans biedt om deze uitdaging op een nieuwe manier aan te pakken”, zegt Stephen Hoge, MD, president van Moderna, in een persbericht. “Met de lancering van onze tweede hiv-vaccinproef, bevorderen we onze strategie om meerdere mRNA-gecodeerde native-achtige HIV-trimeren te gebruiken en de kracht van ons mRNA-platform te benutten om de ontdekking van een beschermend hiv-vaccin te versnellen.” Moderna evalueert momenteel twee hiv-vaccinstrategieën die gericht zijn op de kiemlijn en op het immuunsysteem. Het bedrijf startte eind januari de fase 1 IAVI G002 HIV-vaccinproef en werkt samen om de HIV-vaccinantigenen mRNA-1644 en mRNA-1644v2-Core te testen, dat wordt gesponsord door IAVI en ondersteund door de Bill & Melinda Gates Foundation. De studie zal 56 gezonde, hiv-negatieve volwassenen inschrijven op vier locaties in de Verenigde Staten. Van de 56 deelnemers krijgen 48 één of twee doses mRNA-1644 en 32 van de vrijwilligers krijgen het boost Core-g28v2 60mer mRNA-vaccin (mRNA-1644v2-Core).

“We hebben veelbelovende proof-of-concept gezien voor kiemlijntargeting in IAVI G001, en deze proef stelt ons in staat die benadering naar de volgende fase te brengen”, zei William Schief, PhD, professor bij Scripps Research en uitvoerend directeur van vaccinontwerp bij IAVI’s Neutralizing Antibody Center. “Bovendien hebben we de productie van materiaal voor klinische proeven in een opmerkelijk snel tempo kunnen versnellen dankzij de technologie van Moderna.” De ontwikkeling van een effectief hiv-vaccin is een langetermijndoel van onderzoeksinspanningen geweest, terwijl andere preventiestrategieën, zoals PrEP, veelbelovend zijn gebleken in het verminderen van de overdrachtssnelheid van hiv bij correct gebruik. “Het vinden van een hiv-vaccin is een enorme wetenschappelijke uitdaging gebleken”, zegt Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in een persbericht. “Met het succes van veilige en zeer effectieve covid-vaccins, hebben we een geweldige kans om te leren of mRNA-technologie vergelijkbare resultaten kan bereiken tegen hiv-infectie.”