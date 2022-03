China: Bijna 30 miljoen mensen in lockdown na grootste covid-uitbraak

In China zijn bijna 30 miljoen mensen momenteel in lockdown nadat de grootste uitbraak van Covid-19 in twee jaar geconstateerd werd. Tenminste 13 steden worden geconfronteerd met een totale afsluiting. Met draconische beperkingen, is China na de eerste golf eind 2019 erin geslaagd de toegenomen infecties in te dammen. Volgens gegevens van de National Health Commission (CNS), werden de afgelopen 24 uur 5.280 gevallen van Covid-19 geregistreerd. “Het hoogste aantal sinds de eerste golf van de pandemie begin 2020”, al-dus CNS. De provincie Jilin in het noordoosten van China, werd gisteren volgens het CNS, het zwaarst getroffen, met meer dan 3.000 coronabesmettingen. De aantallen zijn klein in vergelijking met andere landen, maar binnen de Chinese ‘covid zero’-strategie, wordt zelfs de kleinste besmettingswaarneming geconfronteerd met strenge maatregelen. De maatregelen leidden tot de sluiting van verschillende fabrieken in de stad, waaronder de Taiwanese reus Foxconn, de belangrijkste leverancier van Apple producten. De Hong Kong Stock Exchange daalde dinsdag 6,20 procent, terwijl Shanghai 4,95 procent sloot. Tientallen binnenlandse vluchten vanaf de luchthavens van Peking en Shanghai werden geannuleerd. “De recente uitbraak van Covid-19 en de nieuwe beperkingen, met name de lockdown in Shenzhen, zullen wegen voor de aanvoering van consumptie- goederen op korte termijn verstoringen van de bevoorrading veroorzaken”, aldus Tommy Wu van Oxford Economics in een verklaring. Zhang Wenhong, de Chinese arts noemde de mogelijkheid de ‘covid zero’-strategie te versoepelen in het licht van de komst van de Omicron-variant. Sinds het begin van de pandemie heeft China bijna 120.000 gevallen van covid en 4.636 doden doorgegeven.