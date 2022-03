Alle vijf spuikleppen vanaf morgen open vanwege aanhoudende regen

Het commissariaat van Brokopondo maakte gisteren bekend dat de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), vanwege de aanhoudende regen, met als gevolg een toename van de waterstand in het Boven stuwmeergebied, genoodzaakt is de vierde en de vijfde spuikleppen te openen met ingang van donderdag 17 maart. Het commissariaat vraagt belanghebbenden rekening te houden met de hoge waterspiegel en de stroming beneden afwaarts.

De spuikleppen van de Afobakadam zijn vanaf woensdag 2 maart geopend vanwege de hoge waterstand in het stuwmeer. Momenteel zijn drie van de vijf spuikleppen open, maar de onderdirecteur van de SPCS, Eddy Fränkel, liet gisteren in gesprek met De West weten, dat de vierde en vijfde spuikleppen binnenkort opengaan. “Ons streven is om evenveel water als wat het meer instroomt, ook weer uit te laten stromen. Het operationeel maximum is 264 voet en de spuikleppen zijn ontworpen om een grote hoeveelheid water te lozen. Bij het spuien moeten we moeten rekening houden met de dorpen stroomafwaarts die onder water kunnen lopen.

Wat men niet beseft, is dat het hele stuwmeer eigenlijk de dorpen benedenstrooms beschermt, want als al het water dat nu in de bovenstroom zit van het stuwmeer, in een keer door die rivier zou stromen, dan zouden die gebieden al onder zijn gelopen. Dit water wordt momenteel gebufferd in het stuwmeer, maar het heeft zijn grenzen en als het operationeel niveau van 264 voet is bereikt, dan moet je evenveel lozen als er naar binnenkomt”, verduidelijkt Fränkel. Bij het lozen houdt de SPCS rekening met het getij van de rivier. Het spuien zal afhankelijk van de regenbuien, over een langere periode plaatsvinden en volgens Fränkel, zullen de spuikleppen tot mei opengehouden worden, zodat het lozen van overtollig water uit het stuwmeer binnen een controleerbare hoeveelheid wordt gehouden. Het spuien vindt daarom met tussenpozen plaats om de effecten op de woon- en leefgebieden aan de benedenstroom van de Surinamerivier (onder het stuwmeer) beheersbaar te houden.