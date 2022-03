Bewakers van scholen al twee jaar niet uitbetaald

De bewakers die vanwege het ministerie van Onderwijs de wacht houden bij verschillende scholen, zijn gisteren in actie gegaan. Volgens deze personen hebben zij al twee jaar geen geld ontvangen voor de feestdagen waarop zij dienst hebben gedaan. Zij zeggen dat hun salaris wel wordt uitbetaald, echter krijgen zij steeds te horen, dat zaken betreffende de zon- en feestdagen door de loonadministratie in orde moeten worden gemaakt. Het gaat hierbij om gelden vanaf het jaar 2019. De bewakers gingen gisteren naar het ministerie van Onderwijs, waar zij om een verklaring voor deze toestand vroegen aan minister Marie Levens. De groep werd ontvangen, waar vanwege de overheid ruimte tot april werd gevraagd voor de uitbetaling van de gelden.

Volgens de bewakers is de situatie waarin er gewerkt moet worden slecht. Ze zeggen dat een bewaker van een school niet een behoorlijke ruimte heeft voor zichzelf, de sanitaire voorziening te wensen overlaat en de scholen veelal overwoekerd zijn. “In deze tijd moet een wachter van een school nog gewoon op een bank zitten, waar deze 12 uren de wacht dient te houden. Die man is daarbij onbewapend en soms alleen op de post. Het is moderne slavenarbeid en ook daarin moet volgens de bewakers, verandering komen.

Ook geven de bewakers aan, dat het salaris dat zij ontvangen voor het werk, niet van deze tijd is. “We krijgen SRD 60 aan vervoerstoelage. Ons loon is niet om over naar huis te schrijven. Je kan niet eens een gezin onderhouden, laat staan om op het werk te verschijnen”, aldus een bewaker.