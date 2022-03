De wereld wordt geconfronteerd met dieseltekort

Een tekort aan ruwe olie is altijd slecht nieuws voor degenen die olieproducten consumeren. Maar als het op deze producten aankomt, kan een dieseltekort zelfs nog verwoestender zijn dan een tekort aan ruwe olie. Rowena Edwards (Reuters), meldde begin februari dat de krapte in de toevoer van ruwe olie, gas en steenkool, zich begon uit te breiden naar olieproducten, voornamelijk middendestillaten, waarvan dieselbrandstof het meest populair is. De brandstof, waarvan het goederenvervoer de grootste markt is, werd zwaar getroffen tijdens de pandemische lockdowns toen de transporttarieven daalden. Na het einde van de lockdowns, toen economieën van de pandemie begonnen te herstellen, trok het transporteren echter aan en steeg de vraag naar dieselbrandstof. Toch moet de productie haar achterstand nog inhalen. John Kemp (Reuters), meldde deze week dat de dieselvoorraad in Europa op het laagste punt staat sinds 2008 en 8 procent – ​​of 35 miljoen vaten – lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

In de Verenigde Staten is de situatie nog ernstiger. Daar zijn de voorraden dieselbrandstof 21 procent lager dan het vijfjarige seizoen gemiddelde van vóór de pandemie, wat zich vertaalt in 30 miljoen vaten. In Singapore, een wereldwijd energiehandelsknooppunt, liggen de dieselvoorraden 4 miljoen vaten onder het seizoen gemiddelde van vijf jaar van vóór de pandemie.

‘’Wat misschien nog erger is, is dat in de afgelopen 12 maanden de gecombineerde dieselvoorraden in de VS, Europa en Singapore, een gecombineerde 110 miljoen vaten hebben verloren die nog moeten worden vervangen’’, merkte Kemp op.

Bovendien is Rusland een belangrijke leverancier van diesel en betekent dat westerse sancties voor de invasie van Oekraïne ook van invloed zijn op deze voorraden. Nu de markt steeds krapper wordt, deinzen Shell en BP ervoor terug om twee weken lang geen dieselladingen op de Duitse markt aan te bieden, meldde Reuters vorige week, uit angst voor tekorten. In het VK citeerde de Daily Mail ondertussen analisten die waarschuwen, dat de regering mogelijk vanaf volgende maand over moet gaan tot rantsoenering van dieselbrandstof vanwege de toestand van de markt en het verbod op de invoer van Russische olie, waaronder diesel. Rusland leverde vóór het verbod een derde van de Britse geïmporteerde diesel. De risico’s van energierantsoenering en uiteindelijk een recessie nemen met de dag toe – iets wat de meeste beleidsmakers op dit moment lijken te negeren of niet te begrijpen.

“Als de Russische olie niet binnen de komende weken weer op de markt wordt geïntegreerd, lopen we een reëel risico dat we tegen de zomer ruwe olie en producten moeten rantsoeneren”, citeerde het Daily Mail-rapport een niet nader genoemde woordvoerder van het adviesbureau Energy Aspects.

In februari herinnerde Morgan Stanley zich een situatie in 2008, toen de dieselprijs USD 180 per vat bereikte, terwijl ruwe olie flirtte met USD 140. En er was geen oorlog in 2008. “Een herhaling hiervan is niet ons basisscenario, maar het is opmerkelijk dat de dieselprijzen de afgelopen maanden de periode 2007-2008 op de voet hebben gevolgd”, zeiden de analisten van de bank, zoals geciteerd door Edwards, eraan toevoegend dat ze verwachtten dat de prijs voor ruwe olie de USD 100 per vat in de tweede helft van het jaar. Natuurlijk bereikten zowel Brent als WTI dat slechts enkele dagen nadat deze voorspelling was gemaakt.

Een krappe aanbodsituatie duwt de prijzen steevast omhoog, wat geen goed nieuws kan zijn in een omgeving van aanhoudend hoge inflatie in combinatie met stijgende energieprijzen die die inflatie blijven voeden. Het lijkt erop dat diesel, te midden van de oorlog in Oekraïne en de sancties, de consumentenprijzen verandert, en zelfs groei van de productie van dieselbrandstof helpt misschien niet, volgens Reuters’ Kemp. Het zou het tekort alleen maar verplaatsen van diesel naar ruwe olie, zei hij in zijn laatste column.

