Wederom journalist en cameraman omgekomen in Oekraïne

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn de afgelopen weken journalisten tijden hun werkzaamheden al-daar gedood door Russische troepen. Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren verklaard, dat het doelgericht schieten op burgers en persmensen, een oorlogsmisdaad is. Nadat bekend werd dat Pierre Zakrzewski, cameramanvan Fox News bij een beschieting buiten Kyiv was omgekomen, blijkt dat ook Oleksandra Kuvshynova, een lokale Oekraïense journalist, bij dezelfde aanval werd gedood. Bij deze beschieting raakte de Fox News-correspondent Benjamin Hall ook gewond. Alik Sardarian, een lokale Oekraïense producer, vertelde dat alle verantwoordelijkheid voor de dood van deze Oekraïense journalist bij de zender ligt. Ze moeten verantwoordelijkheid kennen voor haar dood. Zakrzewski had bijzonder veel ervaring bij het verslaan van situaties in oorlogsgebieden. Zo werkte hij eerder voor Fox News in Irak, Afghanistan en Syrië. Het zijn de tweede en derde journalist die omgekomen zijn in de oorlog in Oekraïne. Brent Renaud, een Amerikaanse journalist die enige tijd geleden nog voor The New York Times heeft gewerkt, kwam zondag om het leven. Net zoals bij Zakrzewski en Kuvshynova werd zijn voertuig door Russen beschoten en overleefde hij deze aanval niet.