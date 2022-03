‘Brood zal waarschijnlijk wederom gesubsidieerd worden’

De internationale graanprijs is als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne, binnen drie weken met bijkans 40 procent gestegen. Dit betekent dat wereldwijd – ook in Suriname – de broodprijzen zullen stijgen. Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zei gisteren dat de regering momenteel de mogelijkheden bekijkt om brood te subsidiëren. ‘’De tarweprijs zal doorberekend worden in de broodprijs. Het is dus logisch dat de prijs van meelproducten zal stijgen als de graanprijs stijgt‘’, aldus Walden. Wat brood betreft, zal de regering volgens Walden, teruggaan naar objectsubsidie. De regering had in december de subsidie op meel afgebouwd, vanaf toen werd voor meelproducten de marktconforme prijs betaald. ‘’Het is binnen de regering besproken en gekeken wordt naar mogelijkheden om misschien brood als object toch weer voor een betaalde tijd te subsidiëren.‘’ De minister zei dat het niet zo hoeft te zijn dat de marktprijs wordt doorberekend naar de consument. De minister van Financiën bekijkt volgens Walden, wat wel/niet gesubsidieerd kan worden en voor welk bedrag. ‘’Niet alleen meel, maar ook spijsolie en andere producten die niet misbaar zijn, ondergaan momenteel een prijsstijging.

Het is een enorme stijging, want de salarissen zijn niet met 40 procent gestegen. Dus als er 40 procent kosten bij komen kijken, zal de regering weer moeten nagaan en kijken waar objectsubsidie toegepast kan worden‘’, aldus Walden.

Lettende op de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is het niet duidelijk of de subsidie van de grond zal komen.

De kostprijs van meel is gisteren met bijkans 15 procent gestegen. Dit betekent dat een puntbrood bij de bakkerij ook meer zal gaan kosten. Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), zegt in gesprek met een lokaal medium, dat er overleg is geweest met het ministerie van Economische Zaken over de stijging van de prijs van meel en benzine. Volgens Gretl, willen de bakkerijen puntjes betaalbaar houden voor de samenleving.