Oximeter: Zuurstof meetapparaat om ernstige covid infectie vast te stellen

Sinds de komst van de Covid-19 pandemie maakt men gebruik van de oximeter, het is een klein apparaat om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten. Omdat kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden, de meest voorkomende symptomen van dit virus zijn, wordt dit apparaat gebruikt als extra hulpmiddel, om een ernstige situatie te identificeren. De oximeter meet vanuit de wijsvinger en geeft aan hoeveel zuurstof het bloed trasporteert. Op deze manier lokaliseert het een mogelijke hypoxemie (laag zuurstofgehalte in het bloed), wat kan leiden tot ernstige gezondheids risico’s.

De lage zuurstofconcentratie in de bloedbaan, kan niet alleen invaliderende kortademigheid veroorzaken, maar kan ook hartkloppingen, duizeligheid en flauwvallen, teweeg brengen. Volgens artsen zou het percentage aan zuurstof hoger dan of gelijk aan 95% moeten zijn voor gezonde mensen. De 90%-grens wordt als toetsinstrument gezien voor patiënten met sommige ziekten, vooral aandoeningen die het op de een of andere manier moeilijk maken voor de longen, om goed te functioneren, zoals het geval bij covid-19.

De gebruiksaanwijzing van de oximeter moet men goed doornemen, een voorbeeld de lange vingernagels kunnen de leesnauwkeurigheid verstoren; Als de persoon het koud heeft, of de handen koud zijn of de vingers bevroren, kan er ook interferentie plaatsvinden; Personen die roken, hebben de neiging om een hoger verzadigingsniveau (hoeveelheid zuurstof) te hebben dan niet rokers, doordat tabak de hoeveelheid koolmonoxide in het bloed verhoogt.

Medische experts vinden het niet echt nodig om zo een oximeter in huis te hebben. Sommige artsen wijzen erop, dat het niet alleen belangrijk is een meting te doen, maar ook te weten wat te doen met de gegevens die op het apparaat worden aangegeven. Anderen zijn van mening, dat alle informatie welkom is, precies zoals bij het meten van de temperatuur en of de bloeddruk.