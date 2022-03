‘Afobakadam zal nooit overstromen’

Waarschijnlijk gaan alle vijf spuikleppen dit weekend open

De spuikleppen van de Afobakadam zijn vanaf woensdag 2 maart geopend vanwege de hoge waterstand in het stuwmeer. Momenteel zijn drie van de vijf spuikleppen open, maar volgens de onderdirecteur van de afdeling Power & Sustainable Energy van Staatsolie (SPCS), Eddy Fränkel, zal in de komende dagen de vierde spuiklep open gaan en in het weekend hoogstwaarschijnlijk de vijfde. “Wat we tot nu toe hebben gedaan, is dat het maximale gespuid wordt dat minimaal voor overlast kan zorgen voor dorpen in de benedenstroom. Wat niet zichtbaar is, is dat we momenteel maximaal stroom opwekken, omdat er heel veel water stroomt door de turbines en daardoor trekt EBS alles wat ze kan. Dat water komt ook in de rivier terecht en het water dat uit de spuikleppen komt. Nu houden we even de drie spuikleppen open, maar ons streven is om evenveel water als wat het meer instroomt, ook weer uit te laten stromen. Het zal nooit het geval zijn, dat de Afobakadam zal overstromen”, aldus Fränkel. Over de geruchten dat de Afobakadam de grote hoeveelheid aan water in het Stuwmeer niet aan zou kunnen, zegt Fränkel dat de dam is ontworpen om 269 voet aan te kunnen. Het operationeel maximum is 264 voet en de spuikleppen zijn ontworpen om een hoeveelheid water te lozen die volgens hem, ‘’eens in de 10.000 jaar voorkomt’’. Op dit moment ligt het water rond de 260 voet en als het hoger wordt, zullen de spuikleppen wijder geopend moeten worden. “Bij het spuien moeten we moeten rekening houden met de dorpen stroomafwaarts die onder water kunnen lopen. Wat men niet beseft, is dat het hele Stuwmeer eigenlijk de dorpen benedenstrooms beschermt, want als al het water dat nu in de bovenstroom zit van het Stuwmeer, door die rivier zou stromen, dan zouden die gebieden al onder zijn gelopen.

Dit water wordt momenteel gebufferd in het Stuwmeer, maar het heeft zijn grenzen en als het operationeel niveau van 264 voet is bereikt, dan moet je evenveel lozen als er naar binnenkomt”, verduidelijkt Fränkel.

De aanhoudende regenval van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat het water in het stuwmeer sneller dan normaal is gestegen.

Het spuien vindt daarom met tussenpozen plaats om de effecten op de woon- en leefgebieden aan de benedenstroom van de Surinamerivier (onder het stuwmeer) beheersbaar te houden. Bij het lozen houdt SPCS rekening met het getij van de rivier. Het spuien zal afhankelijk van de regenbuien, over een langere periode plaatsvinden en volgens Fränkel, zullen de spuikleppen tot mei opengehouden worden, zodat het lozen van overtollig water uit het Stuwmeer binnen een controleerbare hoeveelheid wordt gehouden.