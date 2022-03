Arabische landen willen Brazilië meer kunstmest leveren

‘Direct ingrijpen, gebrek aan kunstmest zal wereldwijd zijn’

De Arabisch-Braziliaanse Kamer van Koophandel (KvK) heeft onthuld, dat de Arabische landen geïnteresseerd zijn in de levering van kunstmest. Zo zijn zij van mening, dat zij het vermogen hebben, de export van kunstmest naar Brazilië uit te breiden. “De Arabische industrie is ongetwijfeld geïnteresseerd, meer aan Brazilië te verkopen. Dit zijn landen die de Braziliaanse markt kunnen bevoorraden”, aldus Tamer Mansour, de secretaris-generaal van de voormelde KvK.

De hoeveelheid kunstmest die de landen van het Arabische blok aan Brazilië zouden kunnen leveren, hangt volgens de KvK af van de vraag, en of het land het voortouw neemt bij de onderhandelingen. Van de landen die een groter volume zouden kunnen exporteren dan wat momenteel aan Brazilië wordt geleverd, noemt Mansour met name Marokko, Egypte, Jordanië, Oman en Qatar. Mansour verklaarde dat deze Arabische landen, Brazilië kunnen voorzien van de drie belangrijkste voedingsstoffen namelijk stikstof, fosfaat en kalium. “Echter ben ik er niet zeker van of deze landen in staat zullen zijn om 100 procent van het volume dat Rusland aan Brazilië levert, op te vangen, maar een groot deel kunnen ze wel leveren”, zei Mansour. Volgens Mansour, hebben de landen wel genoeg productie om Brazilië te bevoorraden. Hij is van mening dat Brazilië snel moet reageren in zijn zoektocht naar Arabische leveranciers, aangezien ook andere landen de toenadering zoeken tot het ‘blok’ vanwege onzekerheden over de Russische mestvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. “Er moet per direct ingegrepen worden, want het gebrek aan kunstmest zal zich zeker intensiever doen gevoelen.”