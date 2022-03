Caricom: Verlopig geen import van vlees en vleesproducten uit vogelgriep besmette gebieden

Al geruime tijd hebben pluimveebedrijven in de regio te maken met vogelgriep. Verschillende pluimveebedrijven in de caricom hebben reeds gemeld dat de vogelgriep buiten onze regio een dreiging vormt voor de pluimveesector. Niet alleen in Nederland maar nu ook in de Verenigde Staten (VS) hebben boeren te kampen met de heersende vogelgriep; in de andere Amerikaanse staten waar er recent vogelgriep is vastgesteld zijn in Indiana, South Dakota, Maryland, Delaware, Missouri, Virginia en Kentucky. Minister Prahlad Sewdien, van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft onlangs in het radioprogramma ABC-Actueel verklaard, te kijken welke ontwikkelingen met betrekking tot de pluimveesector zich in de wereld afspelen, vogelgriep is daarbij een terugkerend probleem, daarom is er in Caricom verband besloten, verlopig geen eieren en vleesproducten meer te zullen importeren uit de besmette gebieden. Sewdien zei dat er ook begeleiding komt door de Internationale Organisatie voor dierengezondheid (OIE), en er alles gedaan wordt, dat de kwestie van het importeren van besmet pluimvee, gemonitoord wordt. Hij zei dat er hierbij voorzichtigheid geboden is, en geen risico’s te nemen, en ervoor te zorgen, dat de eieren uit Europa niet toe worden gelaten waardoor het lokale pluimvee beschermd blijft. De Doksenclub krijgt daarom van het ministerie geen toestemming om kip en kipproducten uit de besmette gebieden van Europa te importeren.