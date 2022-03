World Consumers Rights Day op Waaldijkcollege

De voorzitter van de Consumentenkring Suriname (CKS), Albert Alleyne en directeur van de Finabank, Eblein Frangie, hebben gisteren in verband met World Consumer Rights Day (Werelddag van de Rechten van de Consument), een bezoek gebracht aan de Waaldijkcollege. Alleyne en Frangie belichtten beiden de rol van de consument, en gaven aan hoe belangrijk het is geld goed te managen. ‘’Wat belangrijk is, is dat we met zijn allen moeten werken aan een veel veiliger financieel Suriname. Hierdoor kunnen de financiële kosten ook omlaag gaan”, zei Frangie. World Consumer Rights Day wordt jaarlijks op 15 maart gehouden. Op deze dag wordt er bij stilgestaan dat alle consumenten een eerlijke toegang moeten hebben tot het financieel systeem. Ook het onderdirectoraat Interne Markt van het ministerie van Economische Zaken, belichtte de rol van consumenten. Het thema dit jaar is: ‘Fair Digital Finance’ (Eerlijke digitale financiële diensten). Het ministerie heeft een bewustwordingsperiode ingeluid en zal samen met stakeholders en andere organisaties gedurende enkele maanden bewustwordingsactiviteiten uitvoeren.