Personeel SVZ voelt zich beetgenomen door scheidende Hindori

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), is sedert vorige week in actie. De actie zou aanvankelijk te maken hebben gehad met de kwestie rond een twk van SRD 1000. De uitbetaling daarvan zou volgens het personeel, vertraagd zijn uitgevoerd. Echter is de staking niet opgeheven, gezien het personeel zich beetgenomen voelt door de scheidende algemeen directeur, Manodj Hindori. Volgens het personeel, zijn afspraken overeengekomen tussen hem en de directeur niet schriftelijk vastgelegd en zou zijn opvolger daar niets van weten. “We hebben strijd geleverd om een akkoord te bereiken. De directeur zal niet kunnen vertrekken alvorens onze zaken behoorlijk in orde te hebben gemaakt”, zegt een personeelslid tegenover de krant.

Volgens het personeel moet schriftelijk worden vermeld dat met het personeel een loonsverhoging van 25 procent is overeengekomen. Ook de twk welke eerder door de overheid werd uitbetaald, komt nu ten laste van het ziekenhuis. Het personeel is van mening, dat zaken bewust niet op papier zijn gezet, en dat het een strategie betreft die eerder tegen het personeel is gebruikt. “Wij hebben geen moeite met het vertrek van de directeur. Maar als onze zaken niet in orde zijn gemaakt zal hij het ziekenhuis niet verlaten. Het is niet de eerste keer dat men ons op deze manier behandelt. Laat de gemeenschap en de regering weten, dat wij het zat zijn om stiefmoederlijk behandeld te worden”, aldus een personeelslid.

Tijdens de actie wordt aan geen enkele afdeling dispensatie verleend. Het personeel meldt zich dagelijks om zeven uur aan, waarna het zich in de vergaderzaal ophoudt.