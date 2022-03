Veel gezinnen kunnen geen voedsel meer betalen

Ten minste twee derde van de gezinnen met kinderen is sinds het begin van de pandemie geconfronteerd met inkomensverlies. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van Unicef en de Wereldbank. Uit het rapport, dat gegevens over 35 landen bevat, blijkt dat gezinnen met drie of meer kinderen het meeste risico lopen. Gemiddeld ervaart drie kwart van die gezinnen een inkomensdaling, tegenover 68 procent bij gezinnen met één of twee kinderen. “De bescheiden vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt bij het terugdringen van kinderarmoede, dreigt in alle delen van de wereld te worden teruggedraaid”, zegt Sanjay Wijesekera, Unicef-programmadirecteur. “Gezinnen hebben verlies op een schokkende schaal meegemaakt. Terwijl de inflatie vorig jaar naar het hoogste niveau in jaren klom, zagen meer dan twee derde van de gezinnen ook hun inkomen dalen. Ze kunnen zich geen voedsel of essentiële gezondheidszorg veroorloven. Ze kunnen geen huisvesting betalen. Het is een schrijnend beeld en de armste huishoudens worden nog dieper in de armoede geduwd”, zegt Wijesekera.

Onderwijs

In 40 procent van de gezinnen hadden de kinderen tijdens de sluiting van de scholen vanwege covid, bovendien geen enkele vorm van educatieve activiteit. Dat kan ze op langere termijn parten spelen.

“De verstoringen van het onderwijs en de gezondheidszorg voor kinderen, in combinatie met toren-hoge gezondheidsuitgaven die meer dan een miljard mensen treffen, kunnen een rem zetten op de ontwikkeling van menselijk kapitaal: het niveau van onderwijs, gezondheid en welzijn dat mensen nodig hebben om productieve leden van de samenleving te worden”, zegt Carolina Sánchez-Páramo van de Wereldbank. “Dit kan voor de komende generaties een toename van de ongelijkheid betekenen en de kans verkleinen dat kinderen het beter doen dan hun ouders of grootouders.”

Bron: IPS