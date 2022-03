Guyana ontvangt eerste kwartaal GYD 23 miljard aan royalty’s uit winstolie

Op 28 februari 2022 had Guyana’s Natural Resource Fund (NRF) GY $ 23 miljard aan royalty’s en winst op olie. Uit gegevens van de Bank of Guyana blijkt dat voor januari 202, de geïnde royalty’s in totaal GY $ 3.354.340.000 bedroegen, terwijl de winstbetalingen voor olie zoals die vorige maand werden ontvangen GY $ 20.000.992.000 bedroegen. Tot op heden heeft Guyana GY $ 150 miljard ontvangen van zijn olieactiviteiten die in december 2019 zijn begonnen. Van dat bedrag zal de begroting 2022 GY $ 126 miljard gebruiken om de plannen van de regering voor economische ontwikkeling te ondersteunen. Het Saoedische bedrijf Aramco Trading Limited, bracht dit jaar de eerste lift van Guyana op de markt op basis van zijn eenjarig marketingcontract dat in 2021 in werking trad.

OilNOW meldde eerder dat het opstarten van operaties bij de Liza Unity FPSO in februari, naar verwachting de offshore capaciteit tegen het einde van het jaar zal verhogen tot 340.000 bpd. Op basis van deze productieramingen had de regering voorspeld, dat stortingen in de NRF voor 2022 in totaal USD 957,6 miljoen zouden bedragen, bestaande uit ongeveer USD 857,1 miljoen verdiend met de overheidsverhogingen van winstolie, en een extra USD 100,5 miljoen uit royalty’s. Het lijkt er echter op dat deze prognoses zullen worden overschreden, aangezien de Russisch-Oekraïne-crisis heeft geleid tot stijgende olieprijzen.

In feite meldde OilNOW deze week dat het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy, zei dat de wereldwijde olieprijzen zouden kunnen stijgen tot USD 200 per vat als Europa en de Verenigde Staten de invoer van Russische olie zouden verbieden.

De Amerikaanse president Joe Biden, heeft dinsdag een onmiddellijk verbod opgelegd op de invoer van Russische olie en andere energie als vergelding voor de invasie van Oekraïne.

Rystad Energy-analisten zeiden dat de schatting van USD 200/vat was gebaseerd op de veronderstelling dat westerse sancties ongeveer 4 miljoen vaten per dag (bpd) Russische ruwe olie zouden kunnen verwijderen. Bovendien zei Americas Market Intelligence (AMI) deze week dat het verwacht dat Guyana dit jaar het meest zal profiteren van de stijgende olieprijzen, vergeleken met zijn buren in Latijns-Amerika.

Bron: Oilnow.gy