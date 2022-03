IDB zal Suriname en Guyana ondersteunen bij duurzame olie- en gasexploitatie

Tijdens een rondetafeldiscussie afgelopen maandag tussen IDB-president Mauricio Claver-Carone en journalisten van het Caribisch gebied, werd duidelijk gesteld, dat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) de offshore ontdekking van enorme olie- en gasvoorraden in Suriname en Guyana ondersteund om via een bepaald model de economie van beide landen te ontwikkelen, zonder dat de hulpbronnen een negatieve impact hebben. De IDB zal daarom de infrastructuur daarvoor opzetten en goede beheersstructuren ontwikkelen. Claver-Caro-ne zei verder, dat Guyana en Suriname in staat worden gesteld de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren.

Claver-Carone benadrukte, dat Guyana en Suriname deze oliebronnen in de 21e eeuw hebben ontdekt in plaats van in de twintigste eeuw, toen het oké was om deze bronnen te exploiteren. Het is volgens hem ook niet de schuld van Guyana en Suriname dat zij deze bronnen nu hebben gevonden, terwijl de rest van de wereld overgaat op groene energie. Daarom zal de IDB de twee landen ondersteunen bij de exploitatie van de hulpbronnen en hen bijstaan de overgang te maken naar groene, duurzame energiebronnen.

Het idee van de IDB is om de bevolking van beide landen niet te straffen voor de slechte timing van de olievondsten. Verder is de IDB-president van mening, dat wij uit de geschiedenis hebben geleerd van andere landen en met die lessen zullen Guyana en Suriname worden geholpen om olie en gas te exploiteren op een duurzame manier die de bevolking ten goede komt.

Reële kans op USD 200 miljoen per olielift

Tussen december 2019, toen de olieproductie begon in Guyana, en eind 2021, had het land ongeveer 608 miljoen dollar ontvangen van in totaal negen olieliften van gemiddeld 1 miljoen vaten elk, en royaltybetalingen. Guyana had twee jaar nodig om inkomsten te verwerven, nu zouden binnen enkele maanden de inkomsten kunnen worden veilig gesteld als de olieprijzen omhoog blijven schieten als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Het bedrijf Americas Market Intelligence (AMI), zei deze week dat het verwacht dat Guyana dit jaar het meest zal profiteren van de stijgende olieprijs, vergeleken met zijn buren in Latijns-Amerika.

AMI oordeelde dat het algehele effect van hogere energieprijzen negatief zal zijn voor Argentinië en de Dominicaanse Republiek, en zeer negatief voor Chili en Peru. Voor vijf andere landen – Mexico, Suriname, Ecuador, Venezuela en Panama – krijgt een beoordeling van de risico’s en voordelen een neutrale beoordeling. Voor Colombia en Costa Rica zullen ze een algemeen positief effect zien, terwijl Guyana en Brazilië volgens de AMI-beoordeling over het algemeen zeer positieve effecten zullen zien.

Rystad Energy

Het in Noorwegen gevestigde Rystad Energy zei dinsdag, dat de wereldwijde olieprijzen kunnen stijgen tot USD 200 per vat als Europa en de Verenigde Staten de invoer van Russische olie verbieden. Op dezelfde dag legde de Amerikaanse president Joe Biden, een onmiddellijk verbod op de invoer van Russische olie en andere energie op als vergelding voor de invasie van Oekraïne. Rapporten van woensdag geven ook aan dat het VK, de Russische olie-invoer tegen het einde van 2022 moet afbouwen. Dit betekent dat ongeveer 8 procent van de Amerikaanse olie- en geraffineerde productimport uit Rusland komt, terwijl Rusland ongeveer 6 procent van de olie-import van het VK uitmaakt. Rystad Energy-analisten zeiden, dat de schatting van USD 200 per vat was gebaseerd op de veronderstelling dat westerse sancties ongeveer 4 miljoen vaten per dag (bpd) Russische ruwe olie zouden kunnen verwijderen.

Rusland, de op één na grootste olie-exporteur ter wereld, verscheept ongeveer 7 miljoen vaten per dag aan ruwe olie en olieproducten samen. De totale productie van Guyana zal tegen het einde van dit jaar stijgen tot ongeveer 340.000 vaten olie per dag en zal tegen 2027, met meer dan het drievoudige toenemen, wanneer ExxonMo-bil, operator bij het Stabroek-blok, zegt dat het de capaciteit zal hebben voor de productie van ongeveer 1,2 miljoen vaten per dag.