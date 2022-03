Pfizer-boosterdosis verhoogt 25 keer niveau antilichamen

Het is de EPM-Unifesp ( Paulista School of Medicine, en de Federale Universiteit van São Paulo) gebleken, dat er toch vermindering van de immuniteit optreedt tegen Sars-CoV-2, die 75 dagen na de tweede dosis CoronaVac- en ChAdOx1-vaccins (Oxford-AstraZeneca) geregistreerd werd, maar kan blijkbaar toch opgevoerd worden met de Pfizer/Biontech-booster.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de derde dosis Pfizer het antilichaamniveau tot 25 keer verhoogt en zeven keer het niveau bereikt na volledige immunisatie met ChAdOx1. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Infection.

De studie werd uitgevoerd met een niet-gerandomiseerde cohort van 48 gezondheidswerkers van regionale ziekenhuizen en instellingen, met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar, voor degenen die zijn gevaccineerd met CoronaVac, en 40 jaar voor degenen die ChAdOx1 krijgen. Alexandre Keiji Tashima Tashima, professor aan de afdeling Biochemie van EPM-Unifesp verklaarde dat de protectie van de boosterdosis van het COVID-19-vaccin niet zo sterk is als die zou moeten zijn.

Tot op heden heeft Brazilië 30,6% van zijn bevolking ingeënt met de boosterdosis tegen covid-19, dat zijn ongeveer 65.073 miljoen burgers. Tashima, die doctoraal adviseur is van Jackelinne Yuka Hayashi, vertelde dat door de pandemie, de Unifesp een groep onderzoekers heeft ingezet, om te werken aan covid-19. Het doel van onderzoek is, om een volledige biochemische karakterisering van de antilichamen, uit te voeren. De groep bevestigt studieresultaten die zijn gepubliceerd door wetenschappers uit Hong Kong en van Noord-Amerikaanse universiteiten. Bovendien had een ander onderzoek reeds de effectiviteit van de booster-injectie uitgewezen. De in februari gepubliceerde Nature Medicine toonde aan dat de toepassing van de derde dosis van het Pfizer-vaccin zes maanden na immunisatie met twee van de CoronaVac een bescherming van 92,7% tegen de ziekte geeft. Bij ernstige gevallen van SARS-CoV-2 steeg de bescherming tot 97,3%.

Beoordelingen

Onderzoekers van de Unifesp-groep, lieten vijf keer bloedmonsters nemen vóór vaccinatie. Er werden klinische testen uitgevoerd voor IgG, die de aanwezigheid en hoeveelheid antilichamen in het lichaam bepaalt, met evaluatie van neutraliserende antilichamen, die infectie kunnen voorkomen en cellulaire reacties. In de groep die werd geïmmuniseerd met CoronaVac en de Pfizer-booster, stegen de gemiddelde van 19,8 BAU/ml (bindende antilichaam eenheden per milliliter bloed) na de eerste dosis tot 429 BAU/ml met de tweede. IgG-waarden gelijk aan of hoger dan 35,2 BAU/ml worden als positief beschouwd. Deze bescherming nam in de volgende tien weken significant af, tot 115,7 BAU/ml. Na de booster steeg de IgG-concentratie echter weer 25-voudig en bereikte 2843 BAU/ml. Wat betreft de niveaus van neutraliserende antilichamen, was er een toename van 23,5% tussen de tweede dosis en 99,3% na de booster. Van degenen die waren geïmmuniseerd met het AstraZeneca-vaccin en de derde dosis Pfizer namen de IgG-responsen toe van 86,8 BAU/ml tot 648,9 BAU/ml tijdens de eerste twee toepassingen, daarna hadden ze een daling tot 390,9 BAU/ml. De niveaus van neutraliserende antilichamen stegen echter van 63,2% naar 98,9%.