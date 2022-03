WHO volgt variant die Omicron en Delta combineert, de ‘Deltacron’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht een mogelijke opkomst van een ander variant van het coronavirus. Deze variant wordt door de WHO gevolgd, omdat het genetische eigenschappen vertoond van twee andere versies van het virus dat Covid-19 veroorzaakt, namelijk de Ômicron en Delta. De meest recente mutatie wordt informeel “deltacron” genoemd.

Het Delta- en Omicron-virus werd gedeeld door het Pasteur Instituut in Frankrijk. Ze deden daar de volledige genetische sequentie van het virus voor GISAID, dat is een internationale database die de genetische sequenties van alle varianten van het coronavirus centraliseert.

Maria van Kerkhove, technisch directeur van de WHO, heeft onlangs op een persconferentie verklaard op de hoogte te zijn van de nieuwe variant, die al in drie Europese landen is geïdentificeerd. “We zijn ons hiervan bewust. Het is namelijk een combinatie van de Delta- en Omicron-variant, en is aangetroffen in Frankrijk, Nederland en Denemarken. Aangezien er een intense circulatie van deze varianten is, was het wel verwachtbaar”,aldus van Kerkhove. Volgens Van Kerkhove bleef de Delta-variant in de Europese landen aanzienlijk circuleren toen de Ômicron-variant optrad. De epidemioloog is van mening dat er tot nu toe geen grotere ernst voor een covid infectie door de nieuwe variant is vastgesteld. Volgens hem worden er nog onderzoekingen gedaan, en zijn de studies daarover nog gaande.

Pandemie

Tedros Adhanom, directeur-generaal van de WHO, zegt dat de pandemie nog lang niet voorbij is. ‘En ze zal nergens eindigen totdat ze overal eindigt’. Zei Adhanom zei eerder dit jaar al, na de exponentiële toename van de besmettingen door de Ômicron-variant. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de Covid-19-epidemie werd beschreven als een wereldwijde pandemie.