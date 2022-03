Zelensky: ‘Zeven humanitaire corridors geopend voor vluchtende burgers’

De president van Oekraïne Volodymyr Zelensky heeft de opening van zeven humanitaire corridors voor burgers bekendgemaakt om te kunnen vluchten in verschillende regio’s van het land. Ondanks deze bekendmaking was ze niet duidelijk, of de nieuwe open routes, het resultaat zijn van een overeenkomst met Rusland. Volgens de Oekraïense autoriteiten zal de evacuatie van burgers per bus gebeuren, zoals is geschied sinds de andere corridors in gebruik werden genomen. Mensen die over een eigen voertuig beschikken, kunnen ook gebruik maken van de vluchtroutes. In dergelijke gevallen heeft de overheid automobilisten gevraagd zoveel mogelijk passagiers in hun auto te vervoeren. Volgens Zelensky zijn gisteren 35.000 mensen in veiligheid gebracht via humanitaire corridors. Lokale functionarissen in gebieden in de buurt van Kiev zeiden echter dat pogingen om mensen in veiligheid te brengen, waren mislukt. De meeste vluchtroutes die met de Russen zouden zijn afgesproken, werkten volgens Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, niet. Ondanks een overeengekomen wapenstilstand, mislukte een vluchtpoging van burgers uit Charkov. Daarbij werd er gemeld dat 50 bussen tegengehouden waren door het Russische leger in de buurt van Stoyanka.