Vuilophaal verloopt niet naar wens

Bewoners uit verschillende woonwijken hebben tegenover de krant hun misnoegen geuit over de vuilophaal in hun buurt. Het gaat in dezen om Nieuwweer, Goedezorg en Latour waar het vuil langer blijft liggen, alvorens het wordt opgehaald. Dit heeft tot gevolg dat er een onhygiënische situatie ontstaat. Volgens de bewoners wordt bij de binnenwegen het vuil op de hoek geplaatst, omdat door de slechte staat van de wegen, de bestuurder van de vuilniswagen weigert naar binnen te rijden. “Het vuil wordt dan niet opgehaald en de straathonden scheuren de zakken dan open. Alles ligt dan op of langs het asfalt. Een ander probleem is volgens de buurtbewoners dat vanwege het ministerie van Openbare Werken (OW) een bekendmaking zou zijn gedaan dat de vuilophaal voortaan overdag zal plaatsvinden, echter is dat in enkele buurten nog niet veranderd. De buurtbewoners geven aan, hun huisvuil langs de straat te zetten, maar dat het te lang blijft staan en wordt opengescheurd door straathonden. “Tegen de tijd dat de vuilnisauto langs komt, ligt alles op of langs de weg. Niemand die het opruimt, dus blijven we ermee zitten. Als de overheid zegt dat het overdag gaat gebeuren, laat dat dan ook het geval zijn”, aldus een buurtbewoner. Ook de slechte staat van de wegen baart deze mensen zorgen. Volgens hen zijn de zandwegen al bijkans twee jaren, niet aangepakt. De situatie is in bepaalde gevallen zo slecht dat mensen genoodzaakt zijn, hun auto op de hoek te plaatsen en naar huis te lopen.