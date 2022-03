18-jarige inbreker ingesloten, kompaan voortvluchtig

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben in de morgen van dinsdag 8 maart, de 18-jarige Romerio W. op een adres te Sophia’s Lust opgespoord en aangehouden. De verdachte werd hierna overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Een mevrouw deed op vrijdag 25 februari aangifte op het politiebureau Leiding. Zij verklaarde dat zij in de vroege ochtend van die dag in diepe rust was, toen onverlaten enkele shutters van een raam van haar woning verwijderden. Via de ontstane opening werd er een tas inhoudende vreemd geld en paspoorten van haar gezin uit de woning gehaald. Toen de benadeelde wakker werd en de inbraak ontdekte, deed zij aangifte op het politiebureau te Leiding. Een familielid hoorde over het gebeuren en vermoedde wie de inbraak gepleegd kon hebben. Dit vanwege het feit dat de bewoners in de omgeving al enige tijd worden geterroriseerd door een groep jongens die zich op een bepaalde locatie ophouden. Het familielid deed de locatie aan, waarbij het duidelijk werd dat Romerio meer van de inbraak moet afweten. Naderhand gaf Romerio te kennen dat hij samen met een vriend de inbraak had gepleegd. Op zijn aanwijzing werd de tas inhoudende een deel van het weggenomen geld en de paspoorten in een bosschage teruggevonden. De politie werd in kennis gesteld, waarna de twee verdachten die geen vaste woon- en of verblijfplaats hebben, werden opgespoord. Na bekomen informatie en goed speurwerk slaagde het RBTM erin Romerio na een week aan te houden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Romerio hangende het onderzoek achter slot en grendel geplaatst. Aan de opsporing en aanhouding van zijn kompaan wordt gewerkt.