President leest voor op Veritasschool

In Suriname wordt jaarlijks op 4 maart de Nationale Voorleesdag gevierd. Op deze dag worden er op verschillende scholen speciale voorleesactiviteiten gehouden om het lezen bij jonge kinderen te stimuleren. In dit kader van heeft president Chandrikapersad Santokhi op maandag 7 maart, een bezoek gebracht aan de Veritasschool. Bij deze gelegenheid las het staatshoofd een verhaal voor aan de leerlingen. De president werd vergezeld door minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technolo-gische Innovatie en zijn geestelijk adviseur, Harold Pultoo.

Het staatshoofd riep de samenleving en vooral ouderen op om meer te gaan schrijven, “want met schrijven laat je wat achter’’. ‘’In buitenlandse boeken schrijft men dat in Suriname een synagoge en een moskee naast elkaar staan, maar weet u wat er daar gebeurt? En bent u ook bereid om daar te gaan kijken?”, aldus de president. Hij is van mening dat wij in Suriname te weinig weten over elkaars cultuur. Er zou daarom een start gemaakt moeten worden met cultuuronderwijs op elke lagere school. Hij moedigde de leerlingen aan om veel te lezen, omdat zij hierdoor veel kennis kunnen vergaren.

Minister Walden die oud-leerling is van de Veritasschool, deelde haar ervaringen op deze onderwijsinstelling met de leerkrachten en leerlingen. Zij riep de kinderen op om te geloven, te blijven oefenen en lief te zijn voor elkaar. ‘’Zo worden wij betere mensen”, stelde de bewindsvrouw.

Schoolhoofd Petra Burgzorg-Zoutkamp toonde zich ingenomen met het bezoek van het staatshoofd. Ze gaf aan dat de school jaarlijks rond de Nationale Voorleesdag activiteiten ontplooit voor de leerlingen. Met het bezoek van én het voorlezen door de president, is er dit jaar een extra tintje aan deze dag gegeven.

Ook kinderboekenschrijfster Indra Hu was door de schoolleiding uitgenodigd. Zij sprak van een geweldig initiatief en zei dat het haar goed doet dat steeds meer scholen extra aandacht besteden aan de Nationale Voorleesdag. “Lezen is kennis opdoen, dat weet iedereen, maar lezen geeft ook plezier aan kinderen en het leert ons met emoties omgaan”, aldus Hu.