Regering maakt SRD 20 miljoen vrij voor medicijnenvoorziening

De medicijnenvoorziening en het goed draaien van ziekeninstellingen genieten prioriteit bij de regering. Zo gaf president Chandrikapersad Santokhi te kennen tijdens een op maandag 7 maart 2022 belegde persconferentie. Hij zegt dat de regering SRD 20 miljoen heeft vrijgemaakt voor de aanschaf van medicijnen. Dit heeft ertoe geleid dat er weer een dekking van 75% is van de medicijnenklapper.

“We gaan nog door”, zegt het staatshoofd. Hij voegt eraan toe dat er een hele reorganisatie moet komen binnen alle ketens en schakels van de ziekenzorg. “Zodat elkeen de ander kan betalen.” Volgens president Santokhi is er in dit kader een goede meeting geweest tussen de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De gesprekken zijn nog gaande, zij moeten ervoor zorgdragen dat de ziekenhuizen optimaal gaan opereren. Daarnaast ziet het staatshoofd ook graag een goede doorlichting, prijsvergelijking, transparantie in aankoop van materiaal, middelen en medicijnen en een prudent beleid.

President Santokhi: “Heel wat apparatuur bij specialistische afdelingen functioneren niet, waardoor patiënten niet behandeld kunnen worden. Die dingen moeten met prioriteit aangeschaft worden.” Hij zegt dat de regering hierover op de hoogte gesteld moet worden. Zij heeft ook die informatie gevraagd van alle afdelingen waar apparaten en/of zaken niet goed functioneren. “…Zodat de ziekenzorg, de medische behandeling gegarandeerd is in het land. Ook dat heeft onze prioriteit”, aldus president Santokhi.