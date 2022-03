WHO geeft nieuwe richtlijnen over abortus om landen te helpen levensreddende zorg te leveren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert vandaag nieuwe richtlijnen voor abortuszorg, in een poging de gezondheid van vrouwen en meisjes te beschermen en meer dan 25 miljoen onveilige abortussen te helpen voorkomen die momenteel elk jaar plaatsvinden.

Logo van het HRP speciaal programma”Veilige abortus kunnen krijgen is een cruciaal onderdeel van de gezondheidszorg”, zegt Craig Lissner, waarnemend directeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en onderzoek bij de WHO . “Bijna elke dood en verwonding die het gevolg is van onveilige abortus is volledig te voorkomen. Daarom raden we aan dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot diensten voor abortus en gezinsplanning wanneer ze die nodig hebben.”

Gebaseerd op het laatste wetenschappelijke bewijs, brengen deze geconsolideerde richtlijnen meer dan 50 aanbevelingen samen die de klinische praktijk, de gezondheidszorg, en juridische en beleidsinterventies omvatten om hoogwaardige abortuszorg te ondersteunen. Nieuwe aanbevelingen om de toegang tot hoogwaardige, persoonsgerichte diensten te verbeteren. Wanneer abortus wordt uitgevoerd volgens een door de WHO aanbevolen methode, aangepast aan de duur van de zwangerschap en bijgestaan door iemand met de nodige informatie of vaardigheden, is dit een eenvoudige en uiterst veilige procedure. Het is tragisch dat slechts ongeveer de helft van alle abortussen onder dergelijke omstandigheden plaatsvindt, waarbij onveilige abortussen jaarlijks ongeveer 39 000 doden veroorzaken en ertoe leiden dat miljoenen vrouwen met complicaties in het ziekenhuis worden opgenomen. De meeste van deze sterfgevallen zijn geconcentreerd in landen met een lager inkomen – met meer dan 60% in Afrika en 30% in Azië – en onder degenen die in de meest kwetsbare situaties leven.

De richtlijn bevat aanbevelingen voor veel eenvoudige eerstelijnsinterventies die de kwaliteit van abortuszorg aan vrouwen en meisjes verbeteren. Deze omvatten het delen van taken door een breder scala aan gezondheidswerkers; zorgen voor toegang tot medische abortuspillen, wat betekent dat meer vrouwen veilige abortusdiensten kunnen krijgen, en ervoor zorgen dat accurate informatie over zorg beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft. Voor het eerst bevatten de richtlijnen ook aanbevelingen voor het gebruik waar nodig van telegeneeskunde, wat de toegang tot abortus- en gezinsplanningsdiensten tijdens de COVID-19-pandemie hielp ondersteunen. Het verwijderen van onnodige beleidsbelemmeringen maakt veilige toegang tot abortus mogelijk.

Naast de klinische en dienstverleningsaanbevelingen bevelen de richtlijnen aan om medisch onnodige beleidsbelemmeringen voor veilige abortus uit de weg te ruimen, zoals criminalisering, verplichte wachttijden, de vereiste dat goedkeuring moet worden gegeven door andere mensen (bijv. partners of familieleden) of instellingen, en grenzen aan wanneer tijdens de zwangerschap een abortus kan plaatsvinden. Dergelijke barrières kunnen leiden tot ernstige vertragingen bij de toegang tot behandeling en kunnen vrouwen en meisjes een groter risico geven op onveilige abortus, stigmatisering en gezondheidscomplicaties, terwijl het onderwijs en hun vermogen om te werken steeds meer worden verstoord. Hoewel de meeste landen abortus onder bepaalde omstandigheden toestaan, bieden ongeveer 20 landen geen wettelijke gronden voor abortus. Meer dan 3 op de 4 landen hebben wettelijke straffen voor abortus, waaronder lange gevangenisstraffen of hoge boetes voor mensen die de procedure ondergaan of daarbij helpen.

“Het is van vitaal belang dat een abortus medisch gezien veilig is”, zegt dr. Bela Ganatra, hoofd van de afdeling Preventie van onveilige abortus van de WHO . “Maar dat alleen is niet genoeg. Zoals bij alle andere gezondheidsdiensten, moet abortuszorg de beslissingen en behoeften van vrouwen en meisjes respecteren en ervoor zorgen dat ze met waardigheid en zonder stigma of oordeel worden behandeld. Niemand mag worden blootgesteld aan misbruik of schade, zoals aangegeven worden bij de politie of in de gevangenis worden gezet omdat ze abortuszorg hebben gezocht of geboden.”

Er zijn aanwijzingen dat het beperken van de toegang tot abortussen het aantal abortussen dat plaatsvindt niet vermindert . In feite is de kans groter dat beperkingen vrouwen en meisjes naar onveilige procedures drijven. In landen waar abortus het meest beperkt is, is slechts 1 op de 4 abortussen veilig, vergeleken met bijna 9 op de 10 in landen waar de procedure grotendeels legaal is. “Het bewijs is duidelijk – als je onbedoelde zwangerschappen en onveilige abortussen wilt voorkomen, moet je vrouwen en meisjes een uitgebreid pakket seksuele voorlichting, nauwkeurige informatie en diensten voor gezinsplanning en toegang tot hoogwaardige abortuszorg bieden”, voegde Dr. Ganatra eraan toe . .

Na de lancering van de richtlijnen zal de WHO geïnteresseerde landen ondersteunen om deze nieuwe richtlijnen te implementeren en het nationale beleid en programma’s met betrekking tot anticonceptie, gezinsplanning en abortusdiensten te versterken, en hen te helpen de hoogste standaard van zorg voor vrouwen en meisjes te bieden.