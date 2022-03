Florida Department of Health gaat tegen vaccinatie-advies CDC in

Het Florida Department of Health zal covid-vaccinaties voor gezonde kinderen afraden, zei de hoogste volksgezondheidsfunctionaris van de staat maandag, waardoor de staat op gespannen voet staat met de richtlijnen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

De CDC hebben aanbevolen dat kinderen zich in november laten vaccineren, toen het vaccin voor de meeste kinderen beschikbaar kwam.

Sindsdien zijn ongeveer 22 miljoen kinderen volledig gevaccineerd, waaronder 1,1 miljoen kinderen in Florida. Maar de chirurg-generaal van Florida, dr. Joseph Ladapo, zei dat de staat afzonderlijke richtlijnen zal uitvaardigen om ouders aan te sporen hun kinderen niet te vaccineren. Ladapo zei niet wanneer die richtlijnen officieel zouden worden en gaf weinig aanvullende details.

Florida zou de eerste staat worden die breekt met het advies van het CDC over het vaccineren van kinderen tegen covid. De aankondiging van Ladapo kwam aan het einde van een discussie van 90 minuten tussen enkele van de meest uitgesproken sceptici van de medische gemeenschap over maatregelen ter bestrijding van pandemie. De bijeenkomst, georganiseerd door de Republikeinse regering van Florida, Ron DeSantis, was fel kritisch over de CDC en regeringen die maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus te vertragen door middel van het verplichten van het dragen van een mondmasker en sluitingsmaatregelen.

Verschillende artsen en wetenschappers in het panel van DeSantis, deelden hun zorgen over de veiligheid van het vaccin voor kinderen. Echter, uit recente gegevens blijkt dat kinderen die zijn ingeënt tegen Covid-19, minder kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen voor covid-infecties dan kinderen die niet zijn gevaccineerd.

Volgens een grote studie gefinancierd door de CDC, hebben gevaccineerde basisschoolkinderen bijna de helft minder kans op een ernstige covid-infectie die resulteert in zorg in een spoedeisende zorgkliniek of eerste hulpafdeling in vergelijking met kinderen die niet zijn gevaccineerd. Sinds begin januari hebben bijna 4,5 miljoen kinderen Covid-19 gehad.

Kinderen die besmet zijn met Covid-19, kunnen weken later het multisysteem-inflammatoire syndroom ontwikkelen. Deze zeldzame ziekte kan leiden tot gevaarlijke complicaties, waardoor delen van het lichaam ontstoken raken. MIS-C kan belangrijke organen aantasten, waaronder de nieren, hersenen, longen en het hart. Het vaccin is niet goedgekeurd voor kinderen onder de 5 jaar. Ongeveer 25 procent van de in aanmerking komende kinderen in Florida wordt gevaccineerd, vergeleken met 30 procent op nationaal niveau.

Dr. William Schaffner, een professor in de afdeling Infectieziekten van het Vanderbilt University Medical Center, vertelde CNN dat hij “teleurgesteld en eigenlijk bezorgd” is door de aankondiging van de Florida-chirurg-generaal. “Ik denk dat vaccinatie nog steeds de beste aanbeveling is”, zei hij. “Ik zou doorgaan met het bereiken van alle ouders van kinderen van 5 jaar en ouder. De voordelen wegen duidelijk op tegen de risico’s, en ze bieden ons een steviger fundament voor de beheersing van Covid in de toekomst.”

Dr. Paul Offit, directeur van het Vaccine Education Center van het Children’s Hospital in Philadelphia, zei dat Ladapo’s verklaring “volstrekt onverantwoordelijk en volledig niet ondersteund” is.

“Hoewel het waar is dat kinderen minder kans hebben om besmet te raken en het is waar dat kinderen minder kans hebben om ernstig besmet te raken, kunnen ze nog steeds besmet zijn en kunnen ze nog steeds ernstig besmet zijn”, vertelde hij aan CNN.

“En als je een vaccin hebt dat veilig is, wat dit is, en effectief is, wat dit is, dan geef je het. Wat de Florida-chirurg-generaal niet deed, was in geen enkel opzicht uitleggen. Welke mogelijke reden zou hij kunnen hebben om dit vaccin niet aan kinderen te geven en hen in een positie te brengen waarin ze aan deze ziekte moeten lijden?”

De afdeling Florida van de American Academy of Pediatrics was ook kritisch over de beslissing. “Het COVID-19-vaccin is onze beste hoop om de pandemie te beëindigen”, zei hoofdvoorzitter Dr. Lisa Gwynn in een verklaring. “De opmerkingen van de Surgeon General geven vandaag een verkeerde voorstelling van de voordelen van het vaccin, waarvan is bewezen dat het ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en langdurige symptomen van COVID-19 voorkomt bij kinderen en adolescenten, inclusief degenen die verder gezond zijn.

“Het bewijs is duidelijk dat wanneer mensen worden gevaccineerd, ze aanzienlijk minder kans hebben om erg ziek te worden en ziekenhuiszorg nodig hebben.

Er is brede consensus onder medische en volksgezondheidsdeskundigen over de levensreddende voordelen van dit vaccin.” Ladapo is een bliksemafleider geworden voor kritiek sinds zijn benoeming vorig jaar als hoofd van de Florida Health Department.

Ladapo kreeg aandacht tijdens de pandemie na het schrijven van een reeks opiniestukken die de wetenschappelijke consensus over vaccins, maskers en mitigatiestrategieën ter discussie stelden.

Hij heeft ook onbewezen Covid-19-therapieën gepusht, zoals ivermectine en hydroxychloroquine.

De senaat van Florida bevestigde vorige maand dat Ladapo de algemeen chirurg van de staat wordt. Tijdens zijn bevestigingshoorzittingen weigerde hij te zeggen of hij was gevaccineerd en beantwoordde hij geen vragen van wetgevers over de effectiviteit van vaccins. Ladapo heeft onlangs nieuwe richtlijnen uitgevaardigd die particuliere bedrijven ontmoedigden om hun werknemers maskers te laten dragen.

Bron: CNN