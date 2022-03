Maduro bevestigt samenwerking met VS

De Venezolaanse president Nicolás Maduro, toonde interesse in het verbeteren van de betrekkingen met de VS na weekendbesprekingen met Amerikaanse functionarissen op hoog niveau, gedeeltelijk ingegeven door de Russische invasie van Oekraïne en bezorgdheid over stijgende gasprijzen in de VS.

Maduro gaf eind maandag in een televisieontmoeting met kabinetsleden geen details over de discussies. Eerder deed een woordvoerster van het Witte Huis dat ook niet. Maar hij leek aan te geven, dat hij bereid was toe te geven aan de eisen van de VS dat hij de onderhandelingen met zijn tegenstanders zou hervatten als een eerste bouwsteen voor enige verlichting van de Amerikaanse sancties die het OPEC-land al jaren bestraffen.

“We zijn overeengekomen om aan een toekomstige agenda te werken, zaken die van belang zijn”, bevestigde Maduro. “Het leek me erg belangrijk om persoonlijk zaken te kunnen bespreken die van groot belang zijn voor Venezuela en de wereld. En ik bekrachtig, zoals ik tegen de delegatie zei, onze wil om vooruitgang te boeken in een agenda van welzijn en vrede door middel van diplomatie, respect en de hoogste hoop op een betere wereld.”

De discussies komen iets meer dan drie jaar nadat de VS de betrekkingen met Maduro hebben verbroken en oppositieleider Juan Guaidó hebben erkend als de legitieme leider van het land. Ze kwamen samen na maandenlange stille gesprekken met tussenpersonen – Amerikaanse lobbyisten, Noorse diplomaten en internationale olie-executives – die erop hebben aangedrongen dat de Amerikaanse president Joe Biden de tot nu toe mislukte ‘maximale druk’-campagne opnieuw zou bekijken om Maduro, die hij had geërfd, ten val te brengen van de regering-Trump.

Maar de impuls voor een riskante outreach naar Maduro – die is gesanctioneerd en in New York is aangeklaagd wegens aanklachten voor drugshandel – kreeg extra urgentie na de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende Amerikaanse sancties daar, die beloven de wereldwijde allianties te herschikken en toe te voegen aan de stijgende gasprijzen stuwen de inflatie al op het hoogste punt in vier decennia.

Zowel machtige democraten als Republikeinen op Capitol Hill, begonnen vorige week hun steun te uiten voor een Amerikaans verbod op de invoer van Russische olie en aardgas als de volgende stap om de Russische president Vladimir Putin te straffen voor de invasie

Venezuela is de belangrijkste bondgenoot van Putin in Latijns-Amerika en een van de grootste olie-exporteurs. Zijn terugkeer naar de Amerikaanse energiemarkten zou de gevolgen aan de pomp van een mogelijk olie-embargo tegen Rusland kunnen verzachten. Maar de discussies in Caracas werden snel veroordeeld door de hoogste senatoren van de Democraten en de Republiek.

De Amerikaanse senator Bob Menendez, voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrekkingen van de Senaat, zei dat Bidens inspanningen om de wereld tegen Putin te verenigen, “niet mogen worden ondermijnd door Maduro te steunen, wiens regering wordt onderzocht door het Internationaal Strafhof wegens mogelijke misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd tegen demonstranten in 2017’’.

“Als de berichten kloppen dat de regering-Biden bemiddelt bij de aankoop van Venezolaanse olie, vrees ik dat het een humanitaire crisis dreigt te veroorzaken die Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voor een hele generatie heeft gedestabiliseerd”, stelde de democraat in een verklaring. “Als zodanig ben ik sterk gekant tegen elke actie die de zakken van oligarchen van het regime vult met oliewinsten, terwijl Maduro de Venezolanen fundamentele mensenrechten, vrijheden en zelfs voedsel blijft ontnemen.”

De Republikeinse Amerikaanse senator Marco Rubio, een van de architecten van het beleid voor regimeverandering, bekritiseerde ook de discussies en tweette, dat ze een “demoraliserend verraad vertegenwoordigen aan degenen die alles hebben gewaagd om zich tegen Maduro te verzetten”.

Venezuela maakt al jaren een diepe politieke, sociale en economische crisis door, die critici toeschrijven aan een daling van de olieproductie als gevolg van ongebreideld wanbeheer door socialistische regeringen. De regering geeft de Amerikaanse economische sancties grotendeels de schuld.

Miljoenen mensen zijn in armoede vervallen, waardoor velen gedwongen zijn te migreren. De Verenigde Naties schatten dat de afgelopen jaren meer dan 6 miljoen Venezolanen het land hebben verlaten, meer dan 10 procent van de bevolking.

Maduro verbrak afgelopen herfst de dialoog met zijn tegenstanders nadat een van zijn belangrijkste bondgenoten uit Kaapverdië aan de VS was uitgeleverd op beschuldiging van witwassen.

De door de VS gesteunde factie van de oppositie gaf niet onmiddellijk commentaar op de opmerkingen van Maduro, die ook opriep tot herformulering van de dialoog die onder leiding van Noorse diplomaten in Mexico had plaatsgevonden.

“We hebben tijdens deze bijeenkomst besloten om met grote kracht het proces van nationale dialoog met alle politieke, sociale, economische, religieuze en culturele factoren van het land te reactiveren”, zei Maduro. “ Als we vragen om een ​​dialoog voor de wereld, moeten we een voorbeeld stellen in het land.”

Bron: AP