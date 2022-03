Drie landen weer in categorie ‘zeer hoog covid-risico’ geplaatst

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hebben maandag drie bestemmingen verplaatst naar de hoogste risicocategorie van niveau 4 voor reizen. Hong Kong en Nieuw-Zeeland hebben een groot deel van de pandemie in isolement doorgebracht met relatief weinig infecties en werden geprezen als covid-succesverhalen. De Omicron-variant heeft echter in beide gevallen enorme pieken veroorzaakt.

In Hong Kong zijn de mortuaria bijna vol, ziekenhuizen overweldigd en supermarkten leeggeroofd door winkelend publiek. Hong Kong heeft het reizen sinds het begin van de pandemie streng beperkt en heeft onlangs veel inkomende internationale vluchten opgeschort. De piek komt in Nieuw-Zeeland net op het moment dat het plannen heeft om later dit jaar zijn grenzen open te stellen voor geselecteerde internationale vakantiegangers. Het heeft tijdens de pandemie enkele van de strengste isolatiemaatregelen ter wereld gehandhaafd.

Hoewel het aantal gevallen in Nieuw-Zeeland recentelijk sterk is gestegen, had het land volgens cijfers van de Johns Hopkins University, begin maart slechts 65 doden geregistreerd in de loop van de pandemie.

Thailand voegt zich bij die twee, een van de kroonjuwelen van de wereldreizen en de nummer 1 Aziatische verdiener van inkomsten uit toerisme in 2019. Thailand hervatte zijn ‘Test & Go’-programma op 1 februari, waardoor gevaccineerde internationale reizigers uit alle landen kunnen deelnemen zonder langdurige quarantaine. De CDC plaatsen een bestemming op Niveau 4: Covid-19 Zeer Hoog Risico, wanneer in de afgelopen 28 dagen meer dan 500 gevallen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd.

Om samen te vatten, de bestemmingen die op 7 maart aan Niveau 4 zijn toegevoegd, zijn:

Hongkong

Nieuw-Zeeland

Thailand

Alle drie de bestemmingen waren eerder vermeld op niveau 3, beschouwd als ‘hoog risico’.

Het wereldwijde aantal gevallen is gedaald sinds de piek eind januari, maar experts waarschuwen dat de pandemie nog niet voorbij is. Er zijn momenteel ongeveer 135 bestemmingen op niveau 4. Hoewel het aantal plaatsen in de risicocategorie ‘zeer hoog’ licht is gedaald sinds het in februari rond de 140 kwam, zijn er nog steeds meer plaatsen in de categorie van niveau 4 dan in alle andere categorieën samen. De CDC adviseren reizen naar Level 4-landen te vermijden. CDC-drempels voor gezondheidsverklaringen voor reizen zijn voornamelijk gebaseerd op het aantal Covid-19-gevallen op een bestemming.

De CDC nemen de Verenigde Staten niet op in haar lijst met adviezen, maar de VS waren op 7 maart gecodeerd op niveau 4 op de kaart van het reisrisiconiveau van het bureau. Vorige week was Vietnam de enige bestemming die aan niveau 4 werd toegevoegd. Andere toeristische favorieten die op niveau 4 tot stilstand zijn gekomen, zijn Canada, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Peru en Singapore. Het Verenigd Koninkrijk is er sinds juli 2021. Toeristen die op zoek zijn naar nieuws dat de goede kant opgaat, zullen het op dit niveau vinden.

De risicocategorie van niveau 3, die van toepassing is op bestemmingen die de afgelopen 28 dagen tussen de 100 en 500 gevallen per 100.000 inwoners hebben gehad, zag maandag zes toevoegingen vanuit verschillende plaatsen over de hele wereld. Ze waren:

Anguilla

Kaapverdië

Fiji

Mexico

Filippijnen

Verenigde Arabische Emiraten

Alle zes waren eerder op niveau 4. Mexico is tijdens de pandemie open gebleven voor toeristen. Het heeft geen vaccinatie- of testvereisten om binnen te komen.

Niveaus 2, 1 en onbekend.

Maandag was er goed nieuws voor mensen die dromen van een reis naar Afrika.

Bestemmingen met de aanduiding ‘Niveau 2: Covid-19 Matig’, hebben de afgelopen 28 dagen 50 tot 99 Covid-19-gevallen per 100.000 inwoners gezien. Negen bestemmingen die alle delen van het continent vertegenwoordigen, zijn op 7 maart naar niveau 2 verhuisd:

Angola

Djibouti

Equatoriaal-Guinea

Ethiopië

Gambia

Mauritanië

Mozambique

Namibië

Senegal

Vorige week waren al deze bestemmingen op niveau 3.

Afrika bleef ook een lichtpuntje met de categorie van niveau 1, inclusief de populaire safari en culturele favoriet Kenia. Om in ‘Niveau 1: Covid-19 Laag’ te zijn, moet een bestemming de afgelopen 28 dagen minder dan 50 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners hebben. Acht plaatsen zijn maandag naar Level 1 verplaatst:

Ivoorkust (Ivoorkust)

Kenia

Lesotho

Niger

Rwanda

Republiek Congo

Gaan

Oeganda

De enige bestemmingen die nu buiten Afrika op niveau 1 worden vermeld, zijn China en Taiwan. Tot slot zijn er bestemmingen waarvoor de CDC vanwege een gebrek aan informatie een ‘onbekend’ risico heeft. Meestal, maar niet altijd, zijn dit kleine, afgelegen plaatsen of plaatsen met aanhoudende oorlog of onrust. De CDC heeft maandag geen nieuwe toevoegingen aan de categorie gedaan.

Tanzania, Cambodja en Macau behoren tot de meer bezochte locaties die momenteel worden vermeld in de categorie onbekend. De CDC raadt reizen naar deze plaatsen af juist omdat de risico’s onbekend zijn.

Een medisch expert weegt op risiconiveaus

Transmissiesnelheden zijn een richtlijn voor persoonlijke risicoberekeningen van reizigers, volgens CNN Medical Analyst dr. Leana Wen. “We gaan een fase in van de pandemie waarin mensen hun eigen beslissingen moeten nemen op basis van hun medische omstandigheden en hun risicotolerantie als het gaat om het oplopen van Covid-19”, zei Wen medio februari.

“Je moet niveau 4 interpreteren als een plaats met veel overdracht van Covid-19 door de gemeenschap. Dus als je gaat, is er een grotere kans dat je het coronavirus oploopt”, zei Wen, die een spoedarts is en hoogleraar gezondheidsbeleid en management aan de George Washington University Milken Institute School of Public Health.

‘’Sommige mensen zullen besluiten dat het risico te hoog voor hen is’’, zei Wen. “Andere mensen zullen zeggen: ‘Omdat ik ben gevaccineerd en geboost, ben ik bereid dat risico te nemen’, dus dit moet echt een persoonlijke beslissing zijn die mensen afwegen en begrijpen dat de CDC op dit moment de verschillende niveaus classificeert op basis van transmissiesnelheden van de gemeenschap, en eigenlijk alleen dat”, zei Wen. “Ze houden geen rekening met individuele omstandigheden.”

Bron: CNN