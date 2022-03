‘Loonsverhoging ambtenaren moet geen inflatoire werking hebben’

Het onderhandelingsorgaan van de overheid en de vakbeweging hebben eindelijk een akkoord bereikt. Er zal aan de ambtenaren een loonsverhoging van 17 procent worden toegekend. Het gaat om een tussentijdse verhoging van zes maanden, waardoor de ambtenaren er 20 procent op vooruit zullen gaan in hun salaris. Dit betekent niet dat ambtenaren 20 procent meer zullen ontvangen: de verhoging van de bezoldiging zal ervoor zorgen dat het brutobedrag toeneemt, waardoor ook het nettobedrag in percentages zal stijgen.

De vakcentrale C-47 heeft niet deelgenomen aan de onderhandelingen betreffende de loonsverhoging. Vakbondsman Dayanand Dwarka van C-47, zegt tegen de krant, dat besloten is niet te participeren, omdat C-47 nauwelijks ambtenaren vertegenwoordigt. Hij heeft de onderhandelingen wel gevolgd, en hoopt dat er resultaat geleverd wordt. Ook moet de verhoging doordacht plaatsvinden. ‘’De loonverhoging moet geen inflatoire werking hebben of een negatieve wending hebben voor ambtenaren. We snappen dat de verhoging bedoeld is om de koopkracht te versterken en hopen dus daarom dat die ook het gewenste resultaat levert‘’, zegt Dwarka.

De regering zal volgens president Chgandrikapersad Santokhi, ook rekening moeten houden met de bezoldiging van personen die gelijkgesteld zijn aan ambtenaren. Daarnaast is er een grote groep van meer dan 20.000 gepensioneerden die vanwege de welvaartsvaste pensioenen, ook in aanmerking moet komen voor een koopkrachtvoorziening. De beperkte staatsmiddelen zullen volgens de president, evenwichtig gedeeld worden met andere geledingen in de samenleving waaronder de kwetsbare groepen oftewel de minderdraagkrachtigen.

Uit de verschillende voorstellen die de afgelopen weken door de regering werden gedaan, is uiteindelijk besloten om boven op de bezoldiging van december 2021, toe te kennen:

Een zogenoemde incorporatie van de SRD 1000 koopkrachtversterking en SRD 800 ondersteuningstoelage in de bezoldiging van de landsdienaren. Op deze nieuwe bezoldiging heeft de regering 17% verhoging gegeven, die neerkomt op een gemiddelde verhoging van 20% voor de totale ambtenarij. Als derde maatregel mag genoemd worden dat per 1 januari 2022 de belastingvrije grenzen zijn aangepast en wel zodanig dat door personen die minder dan SRD 4000 ontvangen geen belasting wordt betaald. De belastingvrije grenzen van de overige belastingschijven zijn ook aangepast.

Zoals vastgesteld in het Tripartiet Akkoord, is deze aanpassing een eerste fase en zal er in juli weer een loonaanpassing komen. De regering is zich ervan bewust, dat de loonsverhoging die nu gegeven wordt, nog niet voldoende is, maar dat vanwege de huidige financieel-economische situatie geleidelijk aan de achterstand in de koopkrachtversterking in zal worden gelopen. Volgens de regering hebben alle bonden begrip getoond, doch over het inhalen van de achterstand ontstond verschil van inzicht, vandaar dat gekozen is voor een deelbetaling: de eerste vindt in maart plaats, de tweede in juli.

