Guyana zal meest profiteren van stijgende olieprijs in Latijns-Amerika

Americas Market Intelligence (AMI), verwacht dat Guyana in 2022, het meest zal profiteren van de stijgende olieprijs, vergeleken met zijn buren in Latijns-Amerika. Het Latijns-Amerikaanse business intelligence- en onderzoeksbureau heeft onlangs zijn Latin America Energy Sector 2022: The Good, the Bad and the Ugly-analyse, uitgebracht. Het bedrijf oordeelde dat het complete effect van hogere energieprijzen negatief zal zijn voor Argentinië en de Dominicaanse Republiek, en zeer negatief voor Chili en Peru. Vijf andere landen – Mexico, Suriname, Ecuador, Venezuela en Panama – krijgen wat de risico’s en voordelen betreft, een neutrale beoordeling. De AMI verwacht voor Colombia en Costa Rica een algemeen positief effect, terwijl Guyana en Brazilië over het algemeen zeer positieve effecten zullen zien.

Dit wordt in Guyana aangedreven door twee offshore-projecten met gecombineerde naamplaten van 340.000 vaten olie per dag. Het bedrijf verwacht aanzienlijke voordelen voor Guyana in de vorm van verhoogde royalty’s. AMI woog ook de impact van de invoer en uitvoer van ruwe olie en aardgasvloeistoffen en laat Guyana in dit opzicht als beste uitkomen.

Met name Venezuela en Suriname zullen ook in deze categorieën voordeel zien, maar een weging van de risico’s, waaronder politieke risico’s en hoge inflatie, maakt de algehele impactprognoses van die landen neutraal. Arthur Deakin, mededirecteur van AMI’s Energy Practice, zei dat hogere energieprijzen zullen leiden tot een instroom van kapitaalinvesteringen, overheidsinkomsten en een verbetering van de levensstandaard in verschillende landen. Maar aan de minder bemoedigende kant verwacht Deakin dat de hoge prijzen de inflatie zullen verergeren in een tijd waarin de regio nog steeds worstelt om te herstellen van de economische gevolgen van het covid-pandemietijdperk.

AMI produceert dit rapport elk jaar en zei dat de voorspellingslens voor 2022 werd getroffen door ‘’een zwarte zwaan’’, namelijk de invasie van Oekraïne door Rusland. Managing Director bij AMI, John Price, zei: “Waarom een oorlog in Oost-Europa een materiële impact zou kunnen hebben op Latijns-Amerika, spreekt over de breedte en diepte van de wereldwijde reactie op de agressie van Rusland.” Rystad Energy zei dinsdag dat als het Westen de invoer van Russische aardolie verbiedt, de olie 200 dollar per vat zou kunnen bereiken.

Bron: Oilnow.gy