Putin heeft gelogen tegen Russische militairen over aanval Oekraïne

Russische soldaten die de invasie van Oekraïne uitvoerden, kregen niet te horen dat ze ten oorlog zouden trekken en werden voorgelogen over wat ze zouden tegenkomen, volgens een toenemend aantal verhalen uit de eerste hand. Een daarvan was een gevangen genomen Russische luitenant, die zaterdag zei dat hij pas de avond voordat hij naar binnen werd ge-stuurd, hoorde dat zijn land Oekraïne zou binnenvallen, meldde The New York Times. In verklaringen aan een Oekraïens persbureau zei luitenant Dmitry Kovalensky, dat lagere soldaten in het ongewisse werden gehouden over plannen om aan te vallen. The Times berichtte dat Kovalensky zei dat hij “vernam dat Rusland Oekraïne pas de avond voordat de tankkolommen in beweging zouden komen, zou binnenvallen, en dat soldaten met de rang van sergeant en lager, pas na het oversteken van de grens te horen kregen, waar ze naartoe reden”.

Een andere gevangen genomen Russische luitenant-kolonel Astakhov Dmitry Mikhailo-vich, veroordeelde zijn commandanten in een video die werd gepubliceerd door het Oekraïense persbureau UNIAN. Mikhailo-vich zei dat zijn mannen waren bedrogen door te geloven dat ze het land aan het redden waren van de nazi’s en verrast waren toen ze werden geconfronteerd met een gevecht. Het is niet duidelijk of de verklaringen onder dwang zijn afgelegd. Maar dergelijke verslagen komen steeds vaker voor, en ze komen overeen met voorlopige beoordelingen van westerse experts die een opkomend beeld geven van een gewone man die verrast – en gedemoraliseerd – is door zijn eigen aanval. Een niet nader genoemde hoge Amerikaanse defensiefunctionaris vertelde dinsdag aan The Voice of America, dat velen aan Russische zijde dienstplichtigen waren zonder ervaring met echte gevechten. “Sommigen van hen was niet eens verteld dat ze in de strijd zouden gaan”, zei hij. Ben Wallace, de Britse minister van Defensie, zei op 2 maart ongeveer hetzelfde tegen de BBC-radio. “We hebben een aantal anekdotische rapporten gezien van jonge Russische soldaten die zeiden: ‘Ik wist niet eens dat ik hier was. Ik dacht dat ik aan het oefenen was. Niemand vertelde me dat ik oorlog ging voeren. Niemand vertelde me dat ik Oekraïners ga vermoorden”, zei hij. Een gevoel van moreel doel is essentieel, zei Wallace. “Dus er is een enorm laag moreel in de Russische strijdkrachten”, voegde hij eraan toe. Tijdens een opvallende presentatie vorige week bij de Verenigde Naties, presenteerde de Oekraïense ambassadeur een sms-uitwisseling die volgens hem was tussen een Russische soldaat en zijn moeder voordat hij werd gedood. In de teksten leek de niet nader genoemde soldaat zijn moeder te informeren dat hij niet echt op een trainingsmissie was en in plaats daarvan was ingezet in een ‘echte oorlog’. “We kregen te horen dat ze ons zouden verwelkomen”, zei de uitwisseling, maar in plaats daarvan viel de lokale bevolking “onder onze gepantserde voertuigen, wierpen zichzelf onder de wielen en lieten ons niet passeren. “Ze noemen ons fascisten”, voegden de teksten eraan toe. Mama, dit is zo moeilijk”. Verslagen van onwetendheid over de op handen zijnde invasie binnen de strijdkrachten volgen die van elders in de Russische staat. Een verslag dat vorige week door Russische onderzoeksjournalisten werd gepubliceerd, zei dat het personeel van het Kremlin zich had voorbereid op een veel beperktere confrontatie en geschokt was toen duidelijk werd dat Rusland een oorlog was begonnen. De lokale bevolking in Oekraïne heeft ook gesproken over de verbijsterde Russen die hen aanvallen. Artem Mazhulin, een 31-jarige uit Kharkiv, vertelde The Guardian: “Sommigen van hen dachten dat ze op militaire oefeningen waren. Ze verwachtten geen weerstand.” The Guardian meldde ook soortgelijke gevoelens van gevangengenomen Russische soldaten. Het merkte echter op dat de verklaringen gedwongen leken, waardoor ze moeilijk op het eerste gezicht aangekomen konden worden. Een voormalige Oekraïense militaire adviseur, Alex Kovzhun, beschreef hoe de propaganda van Poetin doorsijpelde tot soldaten, en vertelde de krant dat ze “werden verteld dat Oekraïners werden opgesloten door mythische nazi’s”. Er zijn ook een aantal video’s opgedoken van achtergelaten Russische militaire voertuigen, waarvan rapporten suggereerden dat ze waren achtergelaten door moedeloze Russen. Insider kon de video’s niet onafhankelijk verifiëren. Woensdag citeerde The Wall Street Journal een Oekraïense kolonel, die niet bij naam werd genoemd, die zei dat soldaten in de kilometerslange colonne die Kiev probeerden te bereiken “hongerig waren, zonder brandstof, gedemoraliseerd”. Ondanks een schijnbaar probleem met het moreel en de trage vooruitgang bij zijn invasie, heeft Rusland veel voordelen.

Het voert het bevel over een veel groter leger dan dat van Oekraïne en heeft blijk gegeven van een historische onverschilligheid voor nevenschade. Staatssecretaris Antony Blinken zei zondag tegen CNN dat hij “zeer geloofwaardige berichten over opzettelijke aanvallen op burgers” had gezien.

Bron: www.businessinsider.com