Zelensky: ‘Russen doen aan marteling’

‘Het is opzettelijk en systematisch’

In een gisteren uitgegeven verklaring beschuldigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Rusland van marteling door middel van aanvallen op humanitaire corridors. “De indringers schieten op evacuatieroutes. Ze blokkeren de levering van essentiële apparatuur en medicijnen aan de mensen”, aldus Zelensky. Volgens Zelensky betreft dit een opzettelijke en systematische marteling, georganiseerd door de Russische staat.

Ondanks de beschuldiging, verzekerde Zelensky dat de aangevallen Oekraïense steden, voorraden zullen blijven ontvangen. “De zendingen zullen blijven komen. Hoeveel kogels ze ook afschieten. Humanitaire corridors zullen nog steeds werken”, benadrukte Zelensky.

Vervolgens bedankte hij de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK) voor de maatregelen om de invoer van olie, gas en steenkool uit Rusland te verbieden en drong er bij de wereld op aan, het voorbeeld van deze twee landen te volgen. “Het is heel eenvoudig; elke cent die aan Rusland wordt betaald, kan maken dat er meer kogels en of rakketten over Oekraïne zullen vliegen.” Een verbod op de aankoop van olie uit Rusland, zal volgens Zelensky de terroristische staat Rusland economisch, politiek en ideologisch verzwakken. Ten slotte eiste de president van Oekraïne dat Rusland eerlijke onderhandelingen moet gaan voeren. “We moeten aan de onderhandelingstafel zitten voor eerlijke, inhoudelijke discussies en in het belang van het volk, geen achterhaalde en moorddadige ambities”, aldus Zelensky.