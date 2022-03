Biden verbiedt de invoer Russisch olie

‘Wij ondersteunen Putins oorlog niet’

President Joe Biden van de Verenigde Staten heeft gisteren bekendgemaakt, de invoer van olie en gas uit Rusland te verbieden. Het doel hiervan is om de Russische president Vladimir Putin onder druk te zetten, de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dit was een om Rusland te straffen voor het militair binnenvallen van Oekraïne. Biden waarschuwde de Amerikanen dat het besluit om Rusland economisch pijn te doen onvermijdelijk zou resulteren in hogere gasprijzen in huis. “De Russische olie zal niet langer arriveren in Amerikaanse havens. Wij ondersteunen Putins oorlog niet. Amerikanen moeten bereid zijn om verdere prijsstijgingen aan de pomp het hoofd te bieden”, aldus Biden.

Het verbod is ook van toepassing op de import van Russisch vloeibaar aardgas (LNG), en producten gemaakt van olie en steenkool. Nieuwe aankopen moeten onmiddellijk worden stopgezet. Amerikaan-se kopers met bestaande contracten voor Russische energie hebben 45 dagen om de leveringen af ​​te bouwen. Europa is in grotere mate afhankelijk van de Russische energievoorziening, waarbij ongeveer 35 procent van het aardgas in de Europese Unie uit Rusland komt. Volgens de handelsvereniging American Fuel and Petro-chemical Manufacturers (AFPM) zijn de VS voor hun energievoorziening niet erg afhankelijk van Rusland, omdat het in 2021 gemiddeld 209.000 vaten ruwe olie per dag importeerde. Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president bedankte Biden voor de boycot. “Moedig andere landen en leiders aan uw voorbeeld te volgen”, aldus Zelensky.