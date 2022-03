Ontzield lichaampje volgroeide baby in zak aangetroffen

De politie van het bureau Munder kreeg op gisteren, maandag 7 maart omstreeks 16.47 uur een telefonische melding dat er vermoedelijk een volgroeide baby in een zak op het achtererf op een adres in het ressort Munder was gedumpt. De wetsdienaren begaven zich voor onderzoek naar het adres en troffen inderdaad een foetus aan. Volgens verklaring van de beller begaf hij zich naar het achtererf om zijn doksen te voeren en zag bij die gelegenheid een doorzichtige zak met inhoud. Bij nadere controle stuitte hij op het lijkje van een baby die in verre staat van ontbinding was en schakelde de politie in. Een arts stelde de dood van de baby van het vrouwelijk geslacht vast.

Onderzoek wees uit dat een huisgenoot van de beller, de 26-jarige M.M. hoogzwanger was en vermoedelijk het voldragen vrucht heeft afgedreven. Zij moet vervolgens de baby in een zak hebben geplaatst en op het achtererf hebben gegooid. De jonge vrouw die reeds twee kinderen heeft, werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzield lichaampje van de baby ter obductie in beslag genomen, terwijl de verdachte in verzekering is gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.