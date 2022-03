Oekraïense-Russische oorlog zal ‘catastrofaal’ blijken voor wereldvoedselvoorziening

Svein Tore Holsether, hoofd van een van ‘s werelds grootste kunstmestbedrijven, heeft voorspeld dat de Oekraïens-Russische oorlog catastrofale gevolgen zal hebben voor de toeleveringsketen en kosten van voedsel. “De helft van de wereldbevolking haalt zijn voedsel uit de toevoeging van kunstmest bij het verbouwen van gewassen, en als dat van sommige gewassen wordt weggenomen, kan die productie met wel 50 procent dalen”, aldus Holsether.

Rusland en Oekraïne behoren tot ‘s werelds grootste producenten van kunstmest in de landbouwsector. Rusland produceert ook enorme hoeveelheden voedingsstoffen, zoals kalium en fosfaat, die essentiële ingrediënten zijn bij meststoffen (gebruikt voor het verbouwen van gewassen). Volgens Holsether was zelfs voor de oorlog in Oekraïne, de prijs van kunstmest al hoog vanwege de stijging van de prijs van aardgas. Te midden van de escalatie van de oorlog, adviseerde Rusland aan lokale producenten, de export van meststoffen en hun inputs op te schorten. “Voor de oorlog zaten we al in een moeilijke positie, en nu ontstaat er een storing in de toeleveringsketen, nu we de belangrijkste periode van het seizoen voor het noordelijk halfrond naderen, dat is wanneer er veel kunstmest moet worden geleverd en die zal waarschijnlijk beïnvloed worden.”

Het is nog niet bekend wat de impact op Brazilië, een van de grootste afnemers, zal zijn. Na China, India en de Verenigde Staten, is Brazilië de vierde grootste verbruiker van meststoffen ter wereld.

Over het algemeen importeert Brazilië 85 procent van de meststoffen die het gebruikt, en Rusland is goed voor 23 procent van deze import. Volgens analisten is het gebrek aan kalium het product dat in de sector het meeste zorgen baart, waardoor er zeker een wereldwijd tekort aan kunstmest zal ontstaan.