IDB wil veiligheid in Latijns-Amerika verbeteren

Tijdens de XII Citizen Security Week, introduceerde de Inter-American Development Bank (IDB), het Safe Cities-platform, dat handvatten biedt om de burgerveiligheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te verbeteren. Het platform, dat vanaf het tweede kwartaal van het jaar beschikbaar zal zijn, zal kunstmatige intelligentie en data-analyse tools bieden om steden te ondersteunen bij het opstellen en beheren van hun plannen voor burgerveiligheid.

Het platform wordt ontwikkeld via een proefinitiatief met de stad Florianó-polis, Brazilië, en stelt gemeentelijke managers in staat om realtime diagnoses te stellen die gegevens over misdaad, geweld en angst, risicofactoren en institutionele prestaties integreren. Er wordt prioriteit gegeven aan problemen in de stad en effectieve programma’s stellen de gemeente in staat om deze aan te pakken.

Daarbij wordt er gecoördineerd met onderwijs-, gezondheids-, sociale bijstands- en stadsontwikkelingsportefeuilles, en een multisectorale benadering van veiligheid bevorderd. ‘’Oplossingen zoals deze voor digitale transformatie, maken het mogelijk om op een geoptimaliseerde manier in te spelen op relevante uitdagingen voor de samenleving, zoals burgerveiligheid, waardoor er ruimte ontstaat voor duurzame resultaten. Het model dat met Florianópolis wordt gebouwd, heeft een groot schaalbaarheidspotentieel voor het hele land en de regio”, zegt Morgan Doyle, vertegenwoordiger van IDB Group in Brazilië.

Dit initiatief valt binnen de reikwijdte van de IDB’s Vision 2025, als onderdeel van haar inspanningen om goed bestuur van instellingen te versterken en digitalisering te benutten om duurzame en rechtvaardige groei in de regio te bevorderen. In het afgelopen decennium hebben de IDB en andere internationale donororganisaties, steden en regeringen op staats- en federaal niveau ondersteund bij het ontwikkelen van een alomvattende benadering van burgerveiligheid en bij het zoeken naar oplossingen op maat. Een deel van deze inspanningen was te zien tijdens de Citizen Security and Justice Week, die plaatsvond van 28 februari tot 3 maart in Bogotá. Onder de slogan: ‘Transformatie politie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: bouwen aan de politie van de toekomst’, promootte de bijeenkomst de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken in de processen van politietransformatie en modernisering die landen in de regio uitvoeren. Het evenement werd georganiseerd door de regering van de Republiek Colombia, de IDB en andere strategische partners zoals de Colombiaanse Nationale Politie (PNC), de Universiteit van Los Andes en EAFIT University in Colombia, Rutgers University in de Verenigde Staten en de Zwitsers Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking (SDC). De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is de grootste multilaterale organisatie die zich richt op het opbouwen van institutionele capaciteit in de sector burgerveiligheid en justitie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Sinds 2011 heeft de IDB 31 operaties in de sector goedgekeurd voor in totaal meer dan USD 1,5 miljard aan leningen in 15 landen in de regio.

Over de IDB

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zet zich in om levens te verbeteren. De IDB, opgericht in 1959, is een toonaangevende bron van lange termijn financiering voor economische, sociale en institutionele ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De IDB verricht ook baanbrekend onderzoek en biedt beleidsadvies, technische bijstand en training aan klanten uit de publieke en private sector in de hele regio.