Amerika bespreekt met Venezuela hervatting olieleveringen – wil Russische brandstof vervangen

Een groep hoge Amerikaanse functionarissen is zaterdag naar Venezuela gevlogen voor een ontmoeting met de regering van president Nicolás Maduro, om de mogelijkheid te bespreken om de sancties op de Venezolaanse olie-export te versoepelen, aangezien de regering-Biden een verbod op de invoer van Russische olie en gas afweegt. De reis is het hoogste bezoek van de VS aan de socialistische staat in jaren en komt op het moment dat de Verenigde Staten Rusland willen isoleren voor zijn invasie van Oekraïne. Venezuela, de belangrijkste bondgenoot van het Kremlin in Zuid-Amerika, was vroeger een belangrijke leverancier van ruwe olie aan de Verenigde Staten voordat de export werd gehinderd door binnenlands wanbeheer en verlammende sancties van Washington.

In de afgelopen weken hebben voormalige Amerikaanse wetgevers er bij de VS op aangedrongen, de Russische olie- en gasexport te verbieden en tegelijkertijd de beperkingen op te heffen voor Venezuela, de thuisbasis van ‘s werelds grootste oliereserves. Tot de Amerikaanse delegatie behoorden Roger Carstens, de speciale presidentiële gezant voor gijzelingszaken; Juan Gonzalez, senior directeur van de Nationale Veiligheidsraad voor zaken op het westelijk halfrond en Jimmy Story, de Amerikaanse ambassadeur in Venezuela. Het bezoek was slechts enkele dagen nadat Maduro en de Russische president Vladimir Putin telefonisch hadden gesproken over het versterken van het partnerschap tussen hun landen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis wilden geen commentaar geven.

Tijdens de reis proberen Amerikaanse functionarissen ook de vrijlating te bewerkstelligen van zes voormalige leidinggevenden van het in Houston gevestigde Citgo Petroleum Corp., een olieraffinaderij die voorheen onder controle stond van de Maduro-regering, volgens een persoon die bekend was met het bezoek en sprak op voorwaarde van anonimiteit om gevoelige diplomatieke bijeenkomsten te bespreken. De ‘Citgo 6’ werden gearresteerd tijdens een zakenreis naar Caracas in november 2017 en beschuldigd van witwassen, verduistering, afpersing en deelname aan de georganiseerde misdaad. Ze ontkenden de be-schuldigingen. De Amerikaanse functionarissen proberen ook te onderhandelen over de vrijlating van twee voormalige groene baretten die werden beschuldigd van een complot om Maduro te verwijderen, evenals een voormalige marinier die werd gearresteerd tijdens een reis langs de Caribische kust van Venezuela. De VS en Venezuela verbraken in 2019 de diplomatieke betrekkingen nadat de Amerikaanse regering Juan Guaidó had erkend als de legitieme president van het land en Maduro ervan beschuldigde herverkiezing te hebben gewonnen door middel van fraude. In een poging om Maduro uit de macht te dwingen, blokkeerde de regering-Trump alle Amerikaanse inkomsten aan de nationale oliemaatschappij van Venezuela.

Ambtenaren van de regering van Biden hebben nagedacht over hoe Rusland te straffen voor zijn invasie in Oekraïne zonder de kosten van olie en benzine aan de pomp verder op te drijven. De afgelopen weken hebben enkele Amerikaanse investeerders de regering opgeroepen de sancties tegen Venezuela op te heffen, zodat het meer ruwe olie op de markt kan sturen, meldde de Wall Street Journal. Chevron heeft ook gelobbyd bij de regering om haar vergunning om olie te accepteren en te verhandelen in Vene-zuela te wijzigen. Maar sommige Republi-keinen, zoals senator Marco Rubio (R-Fla.) hebben scherpe kritiek geuit op het besluit van Amerikaanse functionarissen om naar Venezuela te reizen, een reis die voor het eerst werd gemeld door de New York Times. Een besluit om opnieuw met Venezuela in zee te gaan, kan politieke kosten met zich meebrengen voor de regering-Biden en de Democraten, met name in Florida. “Joe Biden gebruikt #Rusland als excuus om de deal te sluiten die ze altijd al wilden doen met het #MaduroRegime”, tweette Rubio zondag. “In plaats van meer Amerikaanse olie te produceren, wil hij de olie die we van de ene moorddadige dictator kopen, vervangen door olie van een andere moorddadige dictator.” Geoff Ramsey, Venezuela-directeur bij het Washington Office voor Latijns-Amerika, zei dat de Amerikaanse delegatie naar Caracas komt. “Het lijkt erop dat er een mogelijkheid is dat dingen veranderen, ik denk dat de vraag is wat de VS in ruil daarvoor zullen krijgen”, zei Ramsey. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat Biden-functionarissen naar Caracas zouden gaan om Maduro te ontmoeten.” Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven, dat de regering-Biden, Guaidó zal blijven erkennen als de rechtmatige leider van Venezuela. Maar in een interview met America’s Quarterly deze week zei Gonzalez, dat de regering gericht is op onderhandelingen, in plaats van Maduro omver te werpen. “Terwijl de veranderingstheorie van de vorige regering gebaseerd was op de ineenstorting van het regime, is de onze dat alleen onderhandeling zal leiden tot concrete en duurzame verandering in Venezuela in de richting van democratische orde”, zei hij. Oppositie-leiders die door The Washington Post werden bereikt, zeiden dat ze niet op de hoogte waren van het bezoek van de Amerikaanse delegatie, hoewel sommigen van hen in gesprek waren om sancties te versoepelen. Het is onduidelijk of de gesprekken van zaterdag met Maduro-functionarissen zullen leiden tot een verandering in het beleid. Maar zelfs als de VS de oliesancties zouden versoepelen, zou de productie van Venezuela weinig doen om het gat te dichten dat de Russische olie op de wereldmarkt heeft achtergelaten, zei Francisco Monaldi, directeur van het Latijns-Amerikaanse energieprogramma aan de Rice University. Hoewel Venezuela onlangs zijn olieproductie iets heeft verhoogd, produceert het volgens Monaldi, slechts ongeveer 10 procent van wat Rusland exporteerde.

“Op de korte termijn is Venezuela niet relevant”, zei hij. ‘’Maar als de VS stoppen met het importeren van olie uit Rusland, kan Venezolaanse ruwe olie het gat helpen vullen’’, zei hij. Toen Venezolaanse olie aan een Amerikaans verbod werd onderworpen, veroverde de Russische export de meeste Venezolaanse markten in de Verenigde Staten. “Als Venezolaanse olie terug kan komen om die markt te bedienen, zou dat echt goed zijn voor deze raffinaderijen en zou hun problemen kunnen verlichten”, zei Monaldi. “Dat gezegd hebbende, zal dat aanzienlijk verminderen wat Amerikanen betalen aan de pomp? Ik betwijfel het.”

Bron: Washington Post