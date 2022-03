Ramautarsing: ‘Gasprijs wordt twee maal hoger als voorspeld’

Volgens de ex-voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), drs. Winston Ramautarsing, zal de prijs voor aardgas tweemaal zo duur worden als eerder voorspeld. Dit gaf hij zegt hij naar aanleiding van de recente ontwikkelingen wereldwijd die het gevolg zijn van de oorlog tussen Rusland en Okraine. Eerder zou de president commissaris van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben aangegeven, dat de prijzen voor gascylinders marktconform gemaakt zullen moeten worden om het bedrijf draaiende te houden. Volgens hem zal een 100LBS gascylinder al rond de SRD 2200 kosten. Echter is Ramautarsing de mening toegedaan, dat die voorspelling op basis van de ontwikkelingen toentertijd werd gedaan. “We zien dat de prijs voor olie en gas wereldwijd, is gestegen. Hoeveel zal het dan kosten om het gas hier te krijgen”, aldus de ex-voorzitter. Hij zei zich vergist te hebben in het gegeven dat 2021 een slecht economisch jaar zou worden. Echter ziet 2022 er erger uit volgens hem. De regering verwacht volgens Ramautarsing 1,8 procent economische groei. ‘’Maar kijk ook naar de ontwikkelingen wereldwijd. Net wanneer je boven water zou moeten komen krijg je weer een tegenslag”, aldus Ramautarsing. Hij zei dat slechts 11 procent van de maatregelen van het IMF zijn doorgevoerd en dat de rest met de verdere stabilisatie van de economie zou volgen. Echter zal er volgens hem nog geen sprake kunnen zijn van een behoorlijke stabilisatie, maar zullen de maatregelen wel komen. Ramautsrsing ging ook in op de recente olievondsten voor onze kust. Hij zei dat de eerste inkomsten van deze olievoorraden gebruikt zullen moeten worden voor het aflossen van onze schulden en om de economische consumptie weer op peil te brengen. ‘’In het begin gaan we niet kunnen sparen, maar het moment je een stabiele economie hebt, moeten we een appeltje voor de dorst hebben”, aldus Ramautarsing.